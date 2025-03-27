Advertisement
SMART MONEY

Utang Pinjol Warga RI Naik Jelang Lebaran 2025

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |10:47 WIB
Utang Pinjol Warga RI Naik Jelang Lebaran 2025
Jumlah utang pinjaman online (pinjol) warga Indonesia naik menjelang Lebaran 2025 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Jumlah utang pinjaman online (pinjol) warga Indonesia naik menjelang Lebaran 2025. Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar mengatakan, pembiayaan dana tunai alami peningkatan menjelang Lebaran 2025.

Peningkatan pembiayaan dana tunai terjadi lantaran tingkat konsumsi masyarakat di Indonesia saat bulan puasa Ramadan hingga menjelang Idulfitri cenderung tinggi dibandingkan bulan lainnya.

Entjik menyebut permintaan pembiayaan di industri fintech peer-to-peer lending atau pinjaman daring (Pindar) serta penyaluran pinjaman (disbursement) kepada masyarakat sangat kuat.

1. Penyaluran Pinjol Naik


Entjik memperkirakan penyaluran pendanaan Pindar pada periode Ramadan dan Idul Fitri atau sepanjang Maret bisa tumbuh double digit. Ini didorong permintaan pembiayaan konsumtif atau sektor multiguna.

“Di tengah tantangan ekonomi masyarakat, Pindar bisa menjadi solusi keuangan jika digunakan secara bertanggung jawab,” katanya dalam pernyataan resminya, dikutip Kamis (27/3/2025).

 

Halaman: 1 2
1 2
