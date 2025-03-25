Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Aman dari DC Pinjol Saat Galbay, Catat Langkahnya Supaya Tenang!

Rizky Darmawan , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |21:17 WIB
Cara Aman dari DC Pinjol Saat Galbay, Catat Langkahnya Supaya Tenang!
Cara Aman dari DC Pinjol Saat Galbay, Catat Langkahnya Supaya Tenang! (Foto; Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Cara aman dari DC pinjol saat galbay ini perlu dilakukan supaya terhindar dari ancaman atau intimidasi. Sebab, kebanyakan orang yang berurusan dengan pinjaman online (pinjol) merasa bingung jika sudah berurusan dengan debt collector (dc).

Apabila seorang nasabah gagal bayar (galbay) atau berada di situasi belum bisa membayar ketika jatuh tempo, maka mereka akan mulai dihubungi oleh pihak pinjol maupun dDC.

Pada saat itulah kebanyakan orang yang galbay pinjol merasa panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Tidak sedikit juga DC yang melakukan penagihan dengan cara intimidasi sehingga membuat nasabah semakin tertekan.

Meski begitu, masih ada beberapa langkah yang dapat diambil nasabah untuk menghadapinya dengan lebih tenang dan efektif.

Pertama-tama, tetap tenang dan jangan terpancing emosi saat berurusan dengan dc pinjol. Ini penting supaya nasabah mampu berpikir jernih dalam mengambil langkah selanjutnya.

