Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Apakah Tabungan Nasabah Aman Jika Bank Bangkrut? Ini Faktanya

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |18:10 WIB
Apakah Tabungan Nasabah Aman Jika Bank Bangkrut? Ini Faktanya
Apakah Tabungan Nasabah Aman Jika Bank Bangkrut? Ini Faktanya. (Foto:Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Apakah tabungan nasabah aman jika Bank Bangkrut? ini faktanya. 

Jumlah bank yang bangkrut pada 2026 terus bertambah, kini mencapai lima. Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menutup PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Koperindo Jaya di Petojo Utara, Jakarta Pusat.

OJK mencabut izin usaha BPR tersebut setelah pengurus dan pemegang sahamnya gagal melakukan penyehatan bank. Hal ini tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-22/D.03/2026 tanggal 9 Maret 2026 tentang pencabutan izin usaha PT BPR Koperindo Jaya.

"Pencabutan izin usaha BPR Koperindo Jaya merupakan bagian tindakan pengawasan OJK untuk menjaga dan memperkuat industri perbankan serta mempertahankan kepercayaan masyarakat," kata Kepala OJK Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, Edwin Nurhadi. 

Nasib Tabungan Nasabah

Lantas, bagaimana nasib tabungan nasabah jika bank bangkrut?

Nasabah tidak perlu khawatir karena tabungan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS menjamin dana nasabah hingga Rp2 miliar per rekening per bank. Agar tabungan dijamin, ada tiga syarat utama, dikenal dengan prinsip 3T:

Tercatat pada pembukuan bank, meliputi data diri dan daftar simpanan.

Tingkat bunga yang diterima nasabah tidak melebihi Tingkat Bunga Penjaminan LPS.

Tidak merugikan bank, misalnya nasabah tidak melakukan tindakan melanggar hukum yang membahayakan kelangsungan usaha bank.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/320/3206259//bank-Bewx_large.jpg
Ini Penyebab OJK Tutup 1 Bank di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/320/3206252//frederica_widyasari-IOH7_large.jpg
Komisi XI Gelar Fit and Proper Test 10 Calon Bos OJK, Ada Friderica Widyasari hingga Hasan Fawzi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/320/3206096//bank-3EfN_large.jpg
Daftar 5 Bank Bangkrut di Indonesia Sepanjang 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/320/3206079//dpr-SO8d_large.jpg
DPR Terima Surat Presiden, Siap Gelar Fit and Proper Test Bos Baru OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/320/3206063//bank-RPrI_large.jpg
5 Bank Bangkrut di RI hingga Maret 2026, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/320/3206061//bank_tutup-2CMV_large.jpg
Bank Bangkrut di RI Bertambah Lagi! OJK Cabut Izin BPR Koperindo Jaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement