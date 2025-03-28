Tinjau Stasiun Pasar Senen, Menko AHY Ingin Pastikan Mudik Lebaran Lancar

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau kesiapan Stasiun Pasar Senen dalam menghadapi musim mudik 2025, Jumay (28/3/2025).

1. Pastikan Keamanan

Menurutnya, kunjungan ini dilakukan dalam rangka memastikan keamanan, kenyamanan serta kelancaran arus mudik bagi masyarakat, sebagaimana telah diamanahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kami berdialog dan tentunya sama-sama kita ingin melihat bagaimana sektor perhubungan transportasi, terutama di masa arus mudik ini bisa kita kawal dengan baik, sesuai harapan masyarakat luas," kata Menko AHY dalam pernyataan resminya.

"Dan ini juga menjadi arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah benar-benar serius menyiapkan berbagai kebijakan dan instrumen untuk membuat arus mudik ini aman, lancar, selamat bagi masyarakat," lanjutnya.

AHY memaparkan bahwa Stasiun Pasar Senen sendiri menjadi salah satu stasiun paling sibuk dan juga paling padat, bukan hanya di momen mudik tapi juga hari-hari normal, dengan ratusan ribu orang berkunjung setiap harinya.