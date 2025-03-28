Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tinjau Stasiun Pasar Senen, Menko AHY Ingin Pastikan Mudik Lebaran Lancar

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |14:04 WIB
Tinjau Stasiun Pasar Senen, Menko AHY Ingin Pastikan Mudik Lebaran Lancar
Menko AHY Tinjau Pasar Senen (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau kesiapan Stasiun Pasar Senen dalam menghadapi musim mudik 2025, Jumay (28/3/2025).

1. Pastikan Keamanan 

Menurutnya, kunjungan ini dilakukan dalam rangka memastikan keamanan, kenyamanan serta kelancaran arus mudik bagi masyarakat, sebagaimana telah diamanahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kami berdialog dan tentunya sama-sama kita ingin melihat bagaimana sektor perhubungan transportasi, terutama di masa arus mudik ini bisa kita kawal dengan baik, sesuai harapan masyarakat luas," kata Menko AHY dalam pernyataan resminya.

"Dan ini juga menjadi arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah benar-benar serius menyiapkan berbagai kebijakan dan instrumen untuk membuat arus mudik ini aman, lancar, selamat bagi masyarakat," lanjutnya.

AHY memaparkan bahwa Stasiun Pasar Senen sendiri menjadi salah satu stasiun paling sibuk dan juga paling padat, bukan hanya di momen mudik tapi juga hari-hari normal, dengan ratusan ribu orang berkunjung setiap harinya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/06/320/3128533/pns-TVQv_large.jpg
3 Fakta Arus Balik, PNS dan Pekerja Swasta Wajib Masuk Tanggal Segini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/320/3128523/tiket_kereta_naik-mSRJ_large.jpg
KAI Ungkap Alasan Harga Tiket Kereta Naik Usai Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/320/3128397/tiket_kereta_naik-65BF_large.jpg
Harga Tiket Kereta Naik Usai Lebaran, Ini Penjelasan KAI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127330/mudik_lebaran-Kmy4_large.jpg
1,6 Juta Kendaraan Tinggalkan Jakarta Jelang Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127283/mudik_lebaran-OZ7S_large.jpg
Menhub: Pelaksanaan One Way Arus Mudik Lebaran Resmi Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127259/kereta_api-BgKS_large.jpg
Mudik Lebaran 2025 Naik Kereta, Stasiun Bekasi Cetak Rekor Penumpang Tertinggi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement