Harta Kekayaan Atalia Praratya, Istri Ridwan Kamil yang Terjun ke Dunia Politik

JAKARTA - Harta kekayaan Atalia Praratya, istri Ridwan Kamil yang terjun ke dunia politik menarik diulas. Terlebih setelah belum lama ini rumah suaminya digeledah oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan korupsi Bank BJB.

Terkait penggeledahan rumah Ridwan Kamil ini merupakan subjek pertama dari 12 lokasi yang masuk daftar upaya paksa berupa geledah sebab dinilai penting dengan pertimbangan teknis penyidikan menurut Kasatgas Penyidik KPK Budi Sukmo.

Pihak Ridwan Kamil sendiri menyebut akan kooperatif dengan KPK dengan memenuhi apapun yang diminta penyidik demi lancarnya proses pengusutan kasus Bank BJB.

Tidak hanya rumah yang baru digeledah, mantan Gubernur Jawa Barat itu juga ditimpa dengan gosip perselingkuhan. Isu itu mencuat di berbagai platform sosial media, yang menyebut jika Kang Emil tengah selingkuh dengan salah satu selebgram.

Meningkatnya pemberitaan terkait isu itu lantas membuat RK buka suara. Menurutnya, isu tersebut adalah fitnah keji berlandas ekonomi.

Beberapa pemberitaan mengenai Ridwan Kamil itulah yang membuat keluarganya, yang termasuk sang istri ikut disorot.

Profil Singkat Atalia Praratya

Istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya kini telah resmi terjun ke dunia politik sebagai salah satu anggota DPR yang baru saja bertugas di tahun 2024 lalu.

Sebelumnya, Atalia sempat menekuni profesi di dunia pendidikan sebagai dosen di Universitas Widyatama dan dosen tamu di sejumlah universitas.

Setelah menjadi anggota legislatif, Atalia mulai rajin menyerahkan harta kekayaannya ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Dalam laporan LHKPN yang diserahkan pada 10 September 2024, ibu tiga anak itu tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 27,1 miliar. Dengan harta tanah dan bangunan jadi penyumbang kekayaan terbesar.

1. Tanah dan bangunan Rp19.568.741.000

- Tanah seluas 330 m2 di Gianyar Rp210.000.000

- Tanah seluas 1.585 m2 di Kota Bandung Rp6.585.675.000

- Tanah dan bangunan seluas 373 m2/ 382 m2 di Kota Bandung Rp2.734.015.000

- Tanah seluas 105 m2 di Kota Bandung Rp354.375.000

- Tanah seluas 105 m2 di Kota Bandung Rp354.375.000

- Tanah seluas 104 m2 di Kota Bandung Rp351.000.000

- Tanah seluas 104 m2 di Kota Bandung Rp351.000.000

- Tanah dan bangunan seluas 1294 m2/ 825 m2 di Kota Bandung Rp6.557.982.000

- Tanah dan bangunan seluas 19 m2 / 90 m2 di Kota Bandung Rp1.598.037.000

- Tanah seluas 600 m2 di Bandung Rp5.000.000

- Tanah seluas 300 m2 di Bandung Rp8.400.000

- Tanah seluas 300 m2 di Bandung Rp6.000.000

- Tanah seluas 480 m2 di Bandung Rp6.720.000

- Tanah seluas 550 m2 di Bandung Rp11.000.000

- Tanah seluas 610 m2 di Bandung Rp13.200.000

- Tanah seluas 1100 m2 di Bandung Rp8.540.000

- Tanah seluas 1100 m2 di Bandung Rp15.400.000

- Tanah seluas 3580 m2 di Bandung Rp69.600.000

- Tanah seluas 636 di Kota Bandung Rp52.152.000

- Bangunan seluas 26 m2 di Kota Bandung Rp276.270.000