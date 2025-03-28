Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perbandingan Kekayaan Ariel NOAH dengan Ahmad Dhani, Siapa Lebih Tajir?

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |21:05 WIB
Perbandingan Kekayaan Ariel NOAH dengan Ahmad Dhani, Siapa Lebih Tajir?
Perbandingan Kekayaan Ariel NOAH dengan Ahmad Dhani, Siapa Lebih Tajir? (Foto: Okezone.com/Ist)
JAKARTA - Perbandingan kekayaan Ariel NOAH dengan Ahmad Dhani akhir-akhir ini menjadi sorotan. Ahmad Dhani memang sedang hangat menyuarakan royalti para pekerja seni. 

Sementara itu, Ariel dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa dirinya mengizinkan semua orang menyanyikan lagunya dengan catatan lewat Lembaga Manajemen Kolektif.

Namun, hal tersebut memicu kritik pedas dari sang metronom dari band Dewa 19 ini. Bahkan tak segan mengatakan sikap Ariel NOAH sebagai sikap sombong dan sok kaya. Ahmad Dhani pun blak-blakan membandingkan kekayaan Ariel NOAH dengan dirinya.

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (27/3/2025), Okezone telah merangkum perbandingan kekayaan Ariel NOAH dengan Ahmad Dhani, sebagai berikut.

Perbandingan Kekayaan Ariel NOAH dengan Ahmad Dhani

Ariel dikenal sebagai vokalis band papan atas yang lahir 16 September 1981 di Pangkalanbrandan. Ariel Noah mempunyai nilai kekayaan yang cukup mengesankan. Selain aktivitas musiknya yang padat, ia memiliki beberapa penghasilan lain di luar panggung yang ikut berkontribusi terhadap pundi-pundi kekayaannya.

Bicara nilai kekayaan yang dimiliki Ariel, tidak ada sumber pasti yang menyebut total hartanya. Meski begitu, beberapa sumber memperkirakan kekayaan vokalis band NOAH itu mencapai belasan hingga puluhan miliar rupiah pada 2020.

Angkanya berkisar antara Rp14,37 miliar hingga Rp71,86 miliar. Perkiraan nilai kekayaan tersebut didapat Ariel dari sejumlah sumber pendapatan. Satu yang utamanya tentu adalah dari profesinya sebagai vokalis band NOAH.

Menurut beberapa kabar, band itu bisa mendapatkan bayaran sampai Rp400 juta untuk sekali manggung di momen tertentu. Selain dari dunia tarik suara, Ariel juga turut merambah jagat bisnis. Pada bidang fashion misalnya, ia pernah membangun sebuah brand clothing bernama ARL.

 

1 2
