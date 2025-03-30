Runway 3 Bandara Soetta Ditutup Sementara Imbas Kebakaran Pabrik Plastik

JAKARTA - Runway atau landasan pacu 3 Bandara Udara Internasional Soekarno - Hatta (Soetta) ditutup sementara waktu, imbas kepulan asap dari kebakaran salah satu pabrik plastik di kawasan Tangerang, Banten, Minggu (30/3/2025).

1. Sudah Koordinasi dengan Airnav

Assistant Deputy Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta M. Holik Muardi mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan AirNav Indonesia untuk menutup sementara runway 3 bandara yang terdampak insiden di pabrik tersebut.

"Kami telah berkoordinasi dengan pihak AirNav untuk sementara waktu menutup runway 3 yang terkena dampak kepulan asap sebagai langkah mitigasi," ujar M Holik Muardi dalam keterangan pers.

Kendati landasan pacu 3 ditutup sementara Holik Muardi memastikan operasional di Bandara Soetta tetap berjalan normal. Menurutnya, hal tersebut sebagai langkah litigasi untuk menjaga keselamatan penumpang.

“Keputusan ini diambil untuk menjaga keselamatan penerbangan serta memastikan operasional di Bandara Soekarno-Hatta tetap berjalan dengan baik,” paparnya