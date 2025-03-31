Ucapkan Terimakasih ke Petani, Mentan: Pangan Aman dan Lebaran Nyaman

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengucapkan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah kepada semua masyarakat Indonesia. Bersama jajaran Kementerian Pertanian, Mentan memohon maaf lahir dan batin.

Ucapan tersebut diunggah di akun Instagram @a.amran_sulaiman. Tak ketinggalan Mentan juga menyampaikan harapan agar bangsa Indonesia selalu kompak dalam menjaga ketahanan pangan.

"Assalamualaikum waraatullahi wabarakatu, saya Menteri Pertanian RI beserta seluruh jajaran Kementerian Pertanian mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1446 hijriah," kata Amran dikutip Senin (31/3/2025).

"Semoga semangat kebersamaan ini terus kita jaga demi mewujudkan ketahanan pangan nasional," lanjutnya.

Tidak berhenti di situ, Mentan Amran juga menyampaikan terimakasih kepada para petani yang terus bekerja tanpa henti memastikan pangan tersedia di seluruh negeri.

"Pangan aman, Lebaran jadi nyaman," imbuhnya.



(Feby Novalius)