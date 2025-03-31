KRL Layani Penumpang hingga Pukul 24.00 WIB di Hari Lebaran

JAKARTA - KAI Commuter menyampaikan jam operasional Kereta Rel Listrik (KRL) pada hari Lebaran, hari ini dimulai pukul 04.00-24.00 WIB. Pengguna Commuter Line Jabodetabek bisa mendapatkan layanan pada jam tersebut.

1. Jam Operasional KRL di Lebaran

Pada hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah atau Lebaran 2025, layanan perjalanan Commuter Line beroperasi normal. Sebanyak 1.063 perjalanan, mulai pukul 04.00 WIB – 24.00 WIB akan dioperasikan di seluruh lintas, dari lintas Bogor, Bekasi, Tangerang, Rangkasbitung dan Tanjung Priok.

Operasional secara normal ini dilakukan KAI Commuter untuk melayani pengguna yang akan melakukan silaturahmi di wilayah Jabodetabek pada waktu lebaran atau yang sekedar berwisata ketempat-tepat wisata.

Selama menggunakan perjalanan Commuter Line, diharapkan untuk tetap mematuhi peraturan yang berlaku, serta menjaga dan mengawasi buah hati.

“Diharapkan kemudahan konektivitas antara Commuter Line dengan moda transportasi lainnya, masyarakat yang menggunakan Commuter Line dapat mudik dengan tenang dan menyenangkan,” ujar VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus, Senin (31/3/2025).

2. Lonjakan Pengguna KRL

Sepanjang Masa Angkutan Lebaran (Angleb) 2025 ini, KAI Commuter mencatat lonjakan jumlah pengguna Commuter Line Jabodetabek di stasiun-stasiun integrasi dengan pemberangkatan Kereta Api Jarak Jauh. Kenaikan ini membuktikan bahwa Commuter Line Jabodetabek sebagai transportasi penghubung pilihan utama yang efisien dan terjangkau untuk pemudik yang akan menggunakan perjalanan kereta api jarak jauh.

“Pantauan di stasiun-stasiun Commuter Line yang terintegrasi dengan pemberangkatan KA Jarak Jauh menunjukkan peningkatan pengguna Commuter Line yang turun dan akan naik KA Jarak Jauh ke daerah tujuan para pemudik,” jelas VP Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus.

“Lonjakan sekitar 16% - 63% jika dibandingkan dengan rata-rata pengguna yang turun pada hari libur,” tambahnya.