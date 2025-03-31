Penumpang Kapal Membludak, Ini 5 Pelabuhan Terpadat di Lebaran 2025

JAKARTA - PT Pelayaran Nasional Indonesia mencatat jumlah penumpang kapal selama periode Lebaran 2025 meningkat dibanding Lebaran sebelumnya.

Adapun 5 ruas terpadat yang dilayani kapal Pelni per 16 sampai 30 Maret 2025 yaitu rute Batam – Medan (20.468), disusul Medan – Batam (15.024), Balikpapan – Surabaya (13.697), Kumai – Semarang (11.913) dan Makassar – Surabaya (9.338).

1. 5 pelabuhan keberangkatan terpadat:

1. Makassar (35.028)

2. Balikpapan (31.781)

3. Batam (27.370)

4. Ambon (23.036)

5. Kumai (19.546)

2. 5 pelabuhan tujuan terpadat:

1. Surabaya (51.859)

2. Makassar (35.011)

3. Bau-Bau (27.387)

4. Belawan (23.195)

5. Ambon (20.093)