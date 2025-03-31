JAKARTA - PT Pelayaran Nasional Indonesia mencatat jumlah penumpang kapal selama periode Lebaran 2025 meningkat dibanding Lebaran sebelumnya.
Adapun 5 ruas terpadat yang dilayani kapal Pelni per 16 sampai 30 Maret 2025 yaitu rute Batam – Medan (20.468), disusul Medan – Batam (15.024), Balikpapan – Surabaya (13.697), Kumai – Semarang (11.913) dan Makassar – Surabaya (9.338).
1. Makassar (35.028)
2. Balikpapan (31.781)
3. Batam (27.370)
4. Ambon (23.036)
5. Kumai (19.546)
1. Surabaya (51.859)
2. Makassar (35.011)
3. Bau-Bau (27.387)
4. Belawan (23.195)
5. Ambon (20.093)