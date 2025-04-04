Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Kebijakan Tarif Impor Trump, IHSG Diprediksi Melemah

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 04 April 2025 |17:05 WIB
Kebijakan Tarif Impor Trump, IHSG Diprediksi Melemah
Kebijakan Tarif Impor Trump, IHSG Diprediksi Melemah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi mengumumkan pengenaan tarif impor tinggi kepada puluhan negara yang menjalankan perdagangan signifikan dengan Amerika Serikat. Sejumlah negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia pun tak luput dari ‘serangan’ tarif impor baru Trump. 

Dalam hal ini, Indonesia dikenai tarif 32%, Malaysia 24%, Singapura 10%, Filipina 17%, Kamboja 49% dan Vietnam 46%.

1. Dampak ke IHSG

Pengenaan tarif ini diprediksi akan berdampak pada sejumlah indikator ekonomi, termasuk pasar saham dalam negeri. Vice President Marketing, Strategy and Planning Kiwoom Sekuritas Indonesia, Oktavianus Audi memperkirakan, kebijakan ini akan berimbas pada pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) saat pasar mulai dibuka kembali pada 8 April 2025 mendatang.

“IHSG akan bergerak melemah dalam rentang level support 6.150 dan resistance 6.660, meski tren jangka pendek menunjukkan penguatan tren sebelum libur bursa,” kata Audi melalui pesan singkat kepada IDX Channel pada Jumat (4/4/2025).

2. Spekulasi Pasar

Spekulasi pasar juga diperkirakan meningkat seiring dengan kekhawatiran dampak ekonomi, sehingga perpindahan aset dari saham diperkirakan meningkat. Audi menambahkan, saat ini yang diperlukan pasar yakni terkait respons dan pandangan pemerintah atas tarif resiprokal AS tersebut.

 

1 2
