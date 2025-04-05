Harga Emas Antam Anjlok Rp38.000, Cek Daftar Terbarunya

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) mengalami penurunan drastis pada perdagangan akhir pekan, Sabtu (5/4/2025). Emas antam berada di level Rp1.781.000 per gram atau merosot Rp38.000 dari perdagangan hari sebelumnya yang sebesar Rp1.819.000.

Sejalan dengan itu, harga buyback emas Antam turut anjlok Rp38.000 per gram menjadi Rp1.633.000 dari sebelumnya Rp1.671.000 per gram.

1. Harga Emas Antam

Mengutip laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp940.500. Sedangkan, untuk satuan 5 gram berada pada level Rp8.680.000, dan 10 gram sebesar Rp17.305.000.

Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp86.195.000. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp860.820.000 dan Rp1.721.600.000

Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

2. Daftar Lengkap Harga Emas