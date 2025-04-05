Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Asean Kompak Hadapi Trump, Prabowo Bahas Langkah Respons AS Bareng Malaysia, Singapura, Filipina dan Brunei

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |13:33 WIB
Asean Kompak Hadapi Trump, Prabowo Bahas Langkah Respons AS Bareng Malaysia, Singapura, Filipina dan Brunei
Presiden Prabowo soal Tarif Impor Baru AS (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bersama pemimpin empat negara anggota Asean lainnya berkomunikasi untuk membahas respons terhadap kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik dari Amerika Serikat (AS) yang diumumkan Presiden AS Donald Trump.

1. Penerapan Tarif Impor

Pada Rabu 2 April lalu, Trump mengumumkan penerapan tarif minimal 10 persen terhadap semua impor barang dari seluruh dunia, termasuk Indonesia yang dikenakan tarif impor 32%.

Dalam menghadapi hal tersebut, Prabowo melakukan telewicara dan bertukar pandangan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong.

"Hari ini saya berkesempatan melakukan diskusi melalui telepon dengan para pemimpin negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura, untuk memperoleh pandangan dan mengoordinasikan tanggapan bersama mengenai masalah tarif timbal balik oleh Amerika Serikat (AS)," ujar Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam akun Instagram @anwaribrahim_my, dikutip Sabtu (5/4/2025).

 

Halaman:
1 2
