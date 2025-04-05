Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kenaikan Tarif AS Diprediksi Picu Inflasi dan Perlambatan Ekonomi

Vebyola Lutfikaputri , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |21:42 WIB
Kenaikan Tarif AS Diprediksi Picu Inflasi dan Perlambatan Ekonomi
Tarif Barang Impor AS (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Federal Reserve Amerika Serikat, Jerome Powell menyebut tarif impor baru akan secara signifikan lebih besar dari yang diharapkan. Hal ini akan menyebabkan inflasi dan perlambatan ekonomi.

"Sementara ketidakpastian tetap meningkat, sekarang menjadi jelas bahwa kenaikan tarif akan secara signifikan lebih besar dari yang diharapkan," ucap Jerome di konferensi tahunan Society for Advancing Business Editing and Writing pada Jumat.

1. Dampak Ekonomi

Sebelumnya telah ditekankan betapa sulitnya memperkirakan dampak ekonomi dari kenaikan tarif. Ketidakpastian tarif itu meliputi, jenis barang yang dikenakan, tahapan implementasi, luas cakupan, serta bagaimana respons dari mitra dagang. 

Meskipun ketidakpastian masih ada, kini semakin jelas bahwa kenaikan tarif akan lebih besar dari perkiraan awal. Hal ini juga berpotensi menyebabkan dampak ekonomi yang lebih signifikan, termasuk peningkatan inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

 

Halaman:
1 2
