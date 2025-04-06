Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Swasembada Jagung, RI Kejar Target Tambahan Produksi 4 Juta Ton di Tahun Ini

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 06 April 2025 |06:37 WIB
Swasembada Jagung, RI Kejar Target Tambahan Produksi 4 Juta Ton di Tahun Ini
RI Targetkan Tambahan Produksi 4 Juta Tol Jagung di 2025. (Foto: Okezone.com/Kementan)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Pertanian bersama Polri melalui Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan menargerkan tambahan produksi jagung nasional sebanyak 4 juta ton pada tahun ini. Target tersebut setelah dilakukan evaluasi terkait pelaksanaan program penanaman jagung 1 juta hektar di seluruh Indonesia.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Yudi Sastro, menyampaikan, Kementan sebagai leading sector mencapai ketahanan pangan telah memetakan potensi lahan serta menyiapkan bantuan benih, pupuk dan alat mesin pertanian. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan jangkauan kelembagaan hingga tingkat desa. 

Oleh karena itu, peran Polri menjadi krusial dalam sebagai jembatan penghubung dan menggerakkan kelompok tani untuk ikut menanam jagung.

"Kementan sebagai leading sector ketahanan pangan berterima kasih atas dukungan Polri dalam program penanaman jagung ini. Kementan menyediakan bantuan dari negara dalam bentuk bantuan bibit unggul, pupuk, alsintan serta pendampingan teknis dari Tim BSIP. Kementan juga tengah menyusun juknis teknis penanaman jagung serta bantuan pengadaan 10 unit traktor roda dua untuk mempercepat realisasi penanaman jagung di daerah," terang Yudi.

Dalam Anev ini juga dibahas permasalahan yang terjadi di Kampung Aib, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura, Papua. Lahan jagung yang ditanam tumbuh tidak normal karena terdapat kesalahan dalam penanganan awal dan karena curah hujan yang tinggi.

"Terdapat kendala yang tidak diharapkan pada lahan jagung seluas 12 hektar di Kampung Aib, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura. Di lokasi ini memang terdapat kendala sehingga kami evaluasi dengan menurunkan penyuluh pertanian dan tim BSIP (Badan Standardisasi Instrumen Pertanian) untuk penyaluran Alsintan yang mendukung penanaman jagung di lokasi," ujar Yudi.

Polri, melalui Gugus Tugas Mendukung Ketahanan Pangan, hanya berperan sebagai penggerak untuk menjembatani pelaksanaan program antara Kementan dengan Kelompok Tani hingga ke tingkat desa. Dengan dukungan kelembagaan hingga Polsek dan Bhabinkamtibmas, Polri memainkan peran strategis dalam memfasilitasi pembentukan kelompok tani, membantu komunikasi antara kelompok tani dan dinas pertanian serta melakukan pengawasan distribusi bantuan agar tepat sasaran.

Fokus kerja Polri dalam program ini adalah Program Pemanfaatan Lahan Produktif yang mencakup dua metode penanaman pola monokultur oleh Poktan dan pola tumpang sari di lahan tanaman belum menghasilkan oleh perusahaan mitra. Pola tumpang sari difokuskan pada lahan tanaman belum menghasilkan (TBM) milik perusahaan swasta, PTPN, Perhutani, dan mitra lainnya. 

Wakil Ketua Gugus Tugas Polri, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo, menjelaskan, sistem pengawasan dilaksanakan melalui Aplikasi Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan. Aplikasi ini menjadi inovasi digital yang memungkinkan monitoring secara real-time terhadap distribusi bantuan, pendataan lahan hingga evaluasi program. 

Peran strategis ini dilaksanakan dengan tetap menjaga koordinasi bersama dinas pertanian setempat agar semua program berjalan secara terukur dan tepat sasaran.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174394//swasembada_pangan-hg25_large.jpg
Komisi IV DPR: Tidak Bisa Bicara Swasembada Pangan Hanya dari Balik Meja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/278/3172991//mentan-uAKq_large.jpg
Panen Jagung Melimpah, Petani Nikmati Rp15 Triliun dari Kenaikan Produksi  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172342//prabowo_subianto-psB3_large.jpg
Prabowo Pamer RI Swasembada Beras di PBB, Ekosistem Pangan Diperkuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172067//prbaowo-usJ9_large.jpg
Prabowo Tegaskan Indonesia Siap Jadi Lumbung Pangan Dunia di Sidang PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170500//pertanian-8V3S_large.jpg
Anggaran Kementan 2026 Naik Jadi Rp40,15 Triliun, Fokus Swasembada Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170222//anggaran_pu_di_2026-s53i_large.jpg
Kementerian PU Dapat Anggaran Rp118,5 Triliun di 2026, Ini Rinciannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement