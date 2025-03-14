Swasembada Pangan, RI Optimalkan Lahan Replanting Sawit untuk Tanam Jagung

JAKARTA - Pemerintah memasang target untuk dapat mencapai swasembada pangan pada 2027. Bahkan, target swasembada pangan bisa dipercepat.

Langkah dan sinergi bersama seluruh pihak serta penyatuan visi dan misi, maka ketahanan dan swasembada pangan bisa diakselerasi.

1. Optimalisasi Lahan untuk Penanaman Jagung

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) melalui Sub Holding PTPN IV PalmCo mendukung percepatan implementasi salah satu Astacita pemerintah di bidang ketahanan pangan nasional.

PalmCo mengoptimalkan pemanfaatan areal replanting atau tanam ulang dengan

mengembangkan penanaman jagung. Hal ini dilakukan berkolaborasi dengan Kepolisian RI di berbagai provinsi di wilayah operasionalnya.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa menyebutkan PTPN IV PalmCo menjalankan amanat pemerintah dalam hal ketersediaan lahan.

“Mulai akhir Januari lalu, Perusahaan telah melaksanakan penanaman jagung serentak di beberapa unit kerja dan areal petani mitra yang tersebar di lima provinsi yaitu Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Timur, Jawa Barat, dan Riau," katanya dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

“Sebulan berjalan, kurang lebih hampir 8 hektare (ha) jagung telah ditanam,” sambungnya.

2. Percepat Swasembada Pangan

Penanaman jagung pipil itu sendiri dilaksanakan secara tumpang sari di areal replanting atau peremajaan sawit serta areal hiaten.

Hiaten adalah wilayah terbuka di perkebunan kelapa kelapa sawit yang terjadi akibat akibat kekosongan titik tanam.