Ada Kebocoran Dana Deposito Bank DKI Akibat Gangguan JakOne Mobile

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung blakblakan soal kebocoran dana deposito atau dana cadangan akibat gangguan layanan digital JakOne Mobile hingga saat ini. Nmun angka pastinya berapa tidak disebutkan.

Menurut Pramono, kejadian serupa bukan pertama kalinya terjadi dalam sistem layanan Bank DKI.

"Kejadian di Bank DKI ini bukan pertama kali, ini sudah ketiga kali dan kejadiannya hampir serupa di mana IT tidak dilaksanakan, tidak dijaga secara baik dan hal itu terlihat dari terus terang, ada kebocoran jumlah angkanya yang tahu direksi Bank DKI," ujar Pramono usai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/4/2025).

"Nggak-nggak, dana yang ada semacam dana deposito atau dana cadangan yang dimiliki oleh Bank DKI," tambahnya.

Pramono memastikan dana nasabah Bank DKI aman tidak ada gangguan. Ia juga telah meminta Direksi Bank DKI untuk melakukan normalisasi sistem layanan digital.

"Sama sekali tidak ada dampak kepada nasabah karena yang diganggu adalah rekening Bank DKI yang ada di Bank BNI sehingga dengan demikian sebenarnya kepada nasabah tidak ada gangguan sama sekali maka sejak kemarin saya meminta seluruh fasilitas transaksi yang dimiliki Bank DKI di normalkan kembali sehingga demikian sama sekali tidak ada nasabah yang dirugikan, tetapi yang dirugikan adalah Bank DKI," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo menyebut penyebab gangguan layanan digital akibat otomatisasi fitur pemulihan sistem keamanan.

"Pada tanggal tersebut, sistem pengamanan internal Bank DKI secara otomatis mengaktifkan fitur pemulihan sistem keamanan, sebagai langkah proteksi untuk memastikan stabilitas layanan dan keamanan transaksi seluruh nasabah," ujar Agus saat ditemui di Kantor Pusat Bank DKI, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa (8/4).