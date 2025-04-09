Bank DKI Ungkap Penyebab JakOne Mobile Error, Bukan Serangan Siber

JAKARTA - Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank DKI menjelaskan soal gangguan layanan digital JakOne Mobile selama periode libur Lebaran 2025 atau sejak Sabtu 29 Maret 2025. Penyebab gangguan layanan digital akibat otomatisasi fitur pemulihan sistem keamanan.

1. Penjelasan Dirut Bank DKI

"Pada tanggal tersebut, sistem pengamanan internal Bank DKI secara otomatis mengaktifkan fitur pemulihan sistem keamanan, sebagai langkah proteksi untuk memastikan stabilitas layanan dan keamanan transaksi seluruh nasabah," terang Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, Rabu (9/4/2025).

Agus menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari mekanisme kontrol internal kami dalam menjaga integritas sistem perbankan secara menyeluruh. Sebagai dampak dari aktivasi fitur tersebut, terjadi pembatasan sementara pada sebagian layanan transaksi lintas jaringan (off-us), termasuk transaksi ATM melalui jaringan bank lain.

"Sejak awal kejadian, Bank DKI langsung mengaktifkan tim teknis, operasional, dan layanan nasabah secara intensif selama 24 jam, untuk melakukan evaluasi sistem, pemulihan berjenjang, serta menjaga kelancaran layanan prioritas lainnya," ucapnya.

2. Koordinasi dengan OJK

Agus menyebut Bank DKI juga berkoordinasi secara aktif dengan mitra dan pihak regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk memastikan bahwa seluruh langkah yang dilakukan sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan keamanan perbankan.

Setelah dilakukan evaluasi menyeluruh dan memastikan sistem dalam kondisi stabil dan aman, Bank DKI memulai proses pemulihan layanan secara bertahap.

"Tahap pertama yang dibuka adalah layanan ATM Off-Us, yang kembali dapat digunakan sejak hari Senin, 7 April 2025. Layanan ATM Bank DKI telah sepenuhnya pulih dan dapat digunakan kembali secara normal, termasuk transfer antar bank, hingga pembayaran berbagai tagihan. Bank DKI terus memantau kinerja sistem untuk memastikan layanan berjalan dengan optimal dan stabil," ujarnya.