Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bank DKI Ungkap Penyebab JakOne Mobile Error, Bukan Serangan Siber

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 09 April 2025 |08:11 WIB
Bank DKI Ungkap Penyebab JakOne Mobile Error, Bukan Serangan Siber
Penjelasan Bank DKI soal Gangguan Layanan Digital JakOne Mobile. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank DKI menjelaskan soal gangguan layanan digital JakOne Mobile selama periode libur Lebaran 2025 atau sejak Sabtu 29 Maret 2025. Penyebab gangguan layanan digital akibat otomatisasi fitur pemulihan sistem keamanan. 

1. Penjelasan Dirut Bank DKI

"Pada tanggal tersebut, sistem pengamanan internal Bank DKI secara otomatis mengaktifkan fitur pemulihan sistem keamanan, sebagai langkah proteksi untuk memastikan stabilitas layanan dan keamanan transaksi seluruh nasabah," terang Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, Rabu (9/4/2025).

Agus menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari mekanisme kontrol internal kami dalam menjaga integritas sistem perbankan secara menyeluruh. Sebagai dampak dari aktivasi fitur tersebut, terjadi pembatasan sementara pada sebagian layanan transaksi lintas jaringan (off-us), termasuk transaksi ATM melalui jaringan bank lain. 

"Sejak awal kejadian, Bank DKI langsung mengaktifkan tim teknis, operasional, dan layanan nasabah secara intensif selama 24 jam, untuk melakukan evaluasi sistem, pemulihan berjenjang, serta menjaga kelancaran layanan prioritas lainnya," ucapnya.

2. Koordinasi dengan OJK

Agus menyebut Bank DKI juga berkoordinasi secara aktif dengan mitra dan pihak regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk memastikan bahwa seluruh langkah yang dilakukan sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan keamanan perbankan. 
Setelah dilakukan evaluasi menyeluruh dan memastikan sistem dalam kondisi stabil dan aman, Bank DKI memulai proses pemulihan layanan secara bertahap.

"Tahap pertama yang dibuka adalah layanan ATM Off-Us, yang kembali dapat digunakan sejak hari Senin, 7 April 2025. Layanan ATM Bank DKI telah sepenuhnya pulih dan dapat digunakan kembali secara normal, termasuk transfer antar bank, hingga pembayaran berbagai tagihan. Bank DKI terus memantau kinerja sistem untuk memastikan layanan berjalan dengan optimal dan stabil," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175104//purbaya-wpjQ_large.jpg
Purbaya Batalkan Rencana OJK Bangun Gedung di SCBD, MoU Sri Mulyani Tak Berlaku Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/278/3158797//bank_jakarta-rvJ6_large.jpg
Bank Jakarta Raup Laba Rp421,1 Miliar di Kuartal II-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/320/3149425//bank_jakarta-63iY_large.jpg
Filosofi Logo dan Arti Pergantian Nama Bank DKI Jadi Bank Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/278/3149423//pramono_anung-bxwR_large.jpg
Pramono: Bank Jakarta Harus Profesional dan Siap IPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/320/3149393//bank_jakarta-lztV_large.jpg
Bank DKI Ganti Nama Jadi Bank Jakarta, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/470/3142609//digitalisasi-Ru96_large.jpg
Pulau Seribu Bakal Jadi Digital Island
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement