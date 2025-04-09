Advertisement
HOT ISSUE

Ribuan Pekerja Perusahaan Pengelola Kelapa Kena PHK, Ini Penyebabnya

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Rabu, 09 April 2025 |17:01 WIB
Ribuan Pekerja Perusahaan Pengelola Kelapa Kena PHK, Ini Penyebabnya
Ribuan Pekerja Perusahaan Pengelola Kelapa Kena PHK, Ini Penyebabnya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ribuan pekerja di PT Pulau Sambu Group yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PHK massal ini disebabkan salah satunya adalah ekspor kelapa bulat.

PT  Pulau Sambu Group sendiri beroperasi di dua daerah yakni PT Pulau Sambu di Kecamatan Guntung dan PT RSUP di Kecamatan Pulau Burung. Inhil sendiri merupakan daerah penghasil kelapa terbesar di Riau.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Bobby Rahmat, menyebut bahwa pihaknya sudah menerima laporan PHK massal dari PT Pulau Sambu Group. Pihak Pemrprov Riau dan perusahaan tengah mencari solusi terkait PHK massal tersebut.

"Data yang kita dapat saat ini total sebanyak 3.128 dari PT Pulau Sambu Group yang terkena PHK," katanya Rabu (9/4/2025).

 

Topik Artikel :
Pabrik Buruh PHK Massal PHK
