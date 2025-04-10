Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Trump Ngamuk, AS Naikkan Tarif Impor China Jadi 125%

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 10 April 2025 |07:30 WIB
Trump Ngamuk, AS Naikkan Tarif Impor China Jadi 125%
Trump Balas Tarif Impor China terhadap Produk AS. (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu (9/4) berencana menaikkan tarif impor terhadap produk-produk asal China menjadi 125%. Sebelumnya China juga menaikkan tarif impor terhadap produk AS. 

Perang tarif ini pun membuat sengketa dagang antara Washington dan Beijing memanas. 

Meski demikian, Trump menyatakan tetap membuka peluang kerja sama bagi puluhan negara lainnya.

“Berdasarkan kurangnya rasa hormat yang ditunjukkan China terhadap pasar dunia, saya dengan ini menaikkan tarif yang dikenakan Amerika Serikat terhadap China menjadi 125%, berlaku segera,” kata Trump dikutip dari Antara, di platform Truth Social, Kamis (10/4/2025). 

“Suatu saat nanti, semoga dalam waktu dekat, China akan menyadari bahwa masa-masa menipu Amerika Serikat dan negara-negara lain sudah tidak dapat diterima dan tidak bisa dipertahankan lagi,” tambahnya.

Daftar Industri Paling Terpukul Kebijakan Tarif Trump

Pernyataan Trump ini disertai pengumuman bahwa lebih dari 75 negara lain akan diberikan penangguhan selama 90 hari dari tenggat waktu Rabu, di mana sebelumnya mereka dijadwalkan akan dikenakan tarif lebih tinggi dari batas dasar 10%, bahkan dalam beberapa kasus, tarifnya bisa jauh lebih tinggi.

Trump mengatakan bahwa penangguhan itu diberikan karena negara-negara tersebut telah menghubungi mitra mereka di AS untuk mencari solusi terkait isu-isu perdagangan, hambatan dagang, tarif, manipulasi mata uang, dan tarif non-moneter.

Trump juga menambahkan bahwa negara-negara tersebut tidak melakukan tindakan balasan terhadap Amerika Serikat “dalam bentuk apa pun.”

“Saya telah mengesahkan PAUSE (penangguhan) selama 90 hari dan menetapkan tarif timbal balik yang jauh lebih rendah, sebesar 10 persen, yang juga berlaku segera,” ujarnya.

 

