Titiek Puspa, Legenda Musik yang Menyuarakan Literasi Keuangan Lewat Lagu

JAKARTA - Penyanyi legendaris Titiek Puspa meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra, Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada hari ini Kamis (10/4/2025), pukul 16.25 WIB. Titiek Puspa meninggal dunia dalam usia 87 tahun setelah mengalami pendarahan otak bagian kiri.

Semasa hidupnya, Titiek Puspa sudah menghasilkan banyak karya, salah satunya lagu berjudul Menabung. Titiek Puspa pada 1996 menciptakan dan membawakan lagu anak-anak yang berjudul Menabung. Saat itu, Titiek Puspa membawakan lagu tersebut dengan berkolaborasi bersama penyanyi cilik Geofanny dan Saskia.

1. Lagu Menabung Diremake Versi Baru

Kemudian pada 2024, lagu tersebut di-remake jadi versi baru. Pada 2024, lagu Menabung kembali dibawakan oleh Geofanny, Saskia dan Jaz. Lagu Menabung kembali hadir dengan versi baru dan dengan tujuan baik yakni agar masyarakat lebih memahami akan pentingnya menabung sekaligus meningkatkan literasi keuangan.

Ini dilakukan agar kebiasaan menabung pada anak era 1980-1990-an bisa diadopsi kembali oleh Gen Z dan Milenial sehingga makin melek finansial.

2. Tingkatkan Minat Menabung

Head of Go to Market Bank Saqu by PT Bank Jasa Jakarta Marcella Pravinata mengatakan, remake lagu ini bisa menjadi momentum menyambut hari menabung yang jatuh 20 Agustus 2024.

“Melalui remake lagu Menabung, kami berupaya menghidupkan kembali semangat menabung yang dulu sangat kuat di kalangan anak- anak generasi 90-an. Lagu ini bukan hanya pengingat nostalgia, tetapi juga sarana menanamkan kebiasaan menabung sejak dini,” ujar Marcella dalam arsip pemberitaan, Senin 19 Agustus 2024.

Lewat remake lagu Menabung, ingin mengembalikan kebiasaan menabung menjadi lebih menyenangkan, menginspirasi masyarakat untuk mulai menabung secara rutin, mengetahui manfaatnya untuk masa depan, dan diharapkan kebiasaan menabung masyarakat semakin meningkat.