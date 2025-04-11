Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Efek Penundaan Tarif Trump, Harta 5 Miliarder Dunia Langsung Melonjak 

Alifya Amari Poetry , Jurnalis-Jum'at, 11 April 2025 |05:05 WIB
Harta Miliarder Dunia Langsung Melonjak Usai Tarif Impor Trump Ditunda.
JAKARTA - Lima orang terkaya mendapat keuntungan besar usai Presiden AS Donald Trump menunda penerapan tarif impor selama 90 hari untuk sejumlah negara, termasuk Indonesia. Namun, kebijakan yang berbeda Trump terapkan untuk China, yang masih dikenakan tarif impor tinggi sebesar 125%.

Pasar keuangan global merespons positif penundaan tarif impor tinggi selama 90 hari, yang berimbas pada kenaikan kekayaan para miliarder global.

Menurut data terkini dari daftar miliarder real-time Forbes yang dipantau di Jakarta , Kamis, (10/4/2025). Lantas siapa saja nama miliarder dunia yang mengalami keuntungan akibat penundaan tarif impor tinggi? 

Harta Kekayaan 5 Orang Terkaya di Dunia

1. Elon Musk

Forbes edisi 2025 menobatkan Elon Musk, CEO Tesla dan pemilik X, sebagai miliader terkaya di dunia. Kekayaan fantastisnya tercatat sebesar USD380,9 miliar, yang mengalami peningkatan sebesar USD28,3 miliar atau 8%. Dalam nilai rupiah, jumlah ini setara dengan Rp6.361 triliun (dengan kurs Rp16.700 per USD).

2. Jeff Bezos

Kekayaan miliarder berusia 61 tahun Jeff Bezos, yang dikenal sebagai pendiri raksasa e-commerce Amazon, telah meningkat dengan cepat. Dalam daftar tahun 2025, Forbes mengungkapkan bahwa kekayaannya naik 9,8% menjadi USD207,7 miliar, atau naik USD18,6 miliar. Kenaikan Ini menempatkannya sebagai orang terkaya kedua di dunia, dengan nilai sekitar Rp3.468 triliun.

3. Mark Zuckerberg

Kekayaan Mark Zuckerberg meningkat 15,5% menjadi USD202,6 miliar atau setara Rp3.383 triliun. Menurut Forbes tahun 2025, bos Facebook ini menjadi orang terkaya ketiga di dunia.

 

