Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ini Alasan Masyarakat Berbondong-bondong Beli Emas meski Antre sejak Subuh

Fir Yal Huwaida Zahirah , Jurnalis-Jum'at, 11 April 2025 |14:05 WIB
Ini Alasan Masyarakat Berbondong-bondong Beli Emas meski Antre sejak Subuh
Ini Alasan Masyarakat Berbondong-bondong Beli Emas meski Antre sejak Subuh (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Alasan masyarakat berbondong-bondong beli emas logam mulia Antam meski harus antre berjam-jam sejak subuh. Masyarakat menyatakan memilih membeli emas karena keuntungan nilai investasi yang dihasilkan lebih besar.

Hal ini disampaikan sejumlah masyarakat yang ditemui di Butik Emas Logam Mulia Antam, TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025). Seperti Oki yang menyatakan, saat ini lebih memilih untuk menambah portofolio aset berupa emas batangan, mengingat harga emas terus mengalami lonjakan.

"Imbal baliknya lebih besar, kalau di bank konvensional bunganya kecil," kata dia.

1. Alasan Masyarakat Berbondong-bondong Beli Emas

Selanjutnya, Bambang yang menilai kondisi ekonomi saat ini tidak stabil, dan untuk pilihan aset, dirinya menyatakan bahwa emas batangan merupakan produk investasi yang mempunyai stabilitas harga jual.

Dirinya pun mengakui belum memikirkan untuk menambah portofolio aset lain selain emas batangan.

"Lihat kondisi pasar juga perkembangannya saat ini gak stabil, dan paling stabil ini emas. Makannya saya investasi di emas," ujarnya.

Sementara itu, Rina menyatakan dirinya membeli emas karena mengikuti perkembangan kondisi harga jual emas di berita. Menurut dia, saat ini investasi dengan menggunakan emas batangan dinilai tepat.

"Saya lihat lagi viral banget orang beli emas, karena biasanya saya beli perhiasan. Terus pas saya lihat berita kok menarik ya, makanya coba untuk beli emas," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/622/3174888/emas_antam-NBwg_large.jpg
Harga Emas Logam Mulia Berpotensi Tembus Rp2,3 Juta per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174716/harga_emas_antam-NFdi_large.jpg
Cetak Rekor Lagi! Harga Emas Antam Naik Jadi Rp2.250.000 per Gram, Buyback Rp2.098.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/320/3174573/harga_emas_antam-9a1A_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 5 Oktober Usai Cetak Rekor Tertinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174151/harga_emas-DJO0_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Stagnan, Masih Dijual Rp2.235.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173927/emas_antam-9qOC_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 2 Oktober 2025, Buyback Turun Rp2.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173649/emas_antam-apjM_large.jpg
Cetak Rekor! Harga Emas Antam Naik Lagi Jadi Rp2.237.000 per Gram, Buyback Rp2.084.000
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement