HOME FINANCE HOT ISSUE

Kapan BLT BBM 2025 Cair? Cek Jadwalnya di Sini

Beby Apriliani , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |19:05 WIB
Kapan BLT BBM 2025 Cair? Cek Jadwalnya di Sini
Kapan BLT BBM 2025 Cair? (Foto: okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Kapan BLT BBM 2025 cair? Di mana Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak akan segera dicairkan pemerintah dalam rangka membantu masyarakat. 

Jadwal Pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sedang dalam tahap finalisasi data calon penerima. Proses ini dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Kemarin saya mendampingi Pak Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia) bertemu dengan Kepala BPS (Amalia Adininggar Widyasanti), salah satunya mendiskusikan terkait data,” ucap Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana di Jakarta.

Dadan menyampaikan bahwa kelanjutan transformasi kebijakan subsidi saat ini memasuki tahap akhir pematangan data. Data calon penerima subsidi tersebut dihimpun dari berbagai instansi terkait, termasuk Kementerian Sosial, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), serta pemangku kepentingan lainnya.

Pemerintah mengambil langkah untuk melakukan sentralisasi dan verifikasi data ini melalui Badan Pusat Statistik (BPS). Implikasinya, penetapan waktu pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi BBM masih bergantung pada rampungnya proses finalisasi data penerima.

Halaman:
1 2 3
