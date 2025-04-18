Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Gaji YouTuber 1 Juta Subscriber? Ternyata Segini Nominalnya

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |23:10 WIB
Berapa Gaji YouTuber 1 Juta Subscriber? Ternyata Segini Nominalnya
Berapa Gaji YouTuber 1 Juta Subscriber? (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gaji YouTuber 1 juta subscriber layak diketahui. AdSense juga memutar iklan di antara Shorts yang juga dapat memberikan penghasilan bagi kreator. Salah satu cara termudah untuk membicarakan pendapatan ini adalah dengan membicarakan CPM, atau Cost Per Mille.

Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (18/4/2025), Okezone telah merangkum gaji YouTuber 1 juta subscriber, sebagai berikut.

Gaji YouTuber 1 Juta Subscriber

YouTube adalah platform berbagi video terbesar di dunia, tempat jutaan kreator konten mengunggah video mereka setiap hari. Platform ini memungkinkan penggunanya untuk menghasilkan uang melalui berbagai cara, seperti iklan, sponsor, dan penjualan merchandise. Jumlah subscriber merupakan salah satu faktor yang menentukan seberapa besar potensi penghasilan sebuah channel.

Bagian terbesar dari penghasilan seorang YouTuber biasanya berasal dari iklan yang ditampilkan di video mereka melalui program Google AdSense. Penghasilan ini bergantung pada berbagai faktor, seperti jumlah tayangan video, jenis iklan, dan durasi tontonan. Tarif iklan bisa sangat bervariasi, biasanya dihitung per seribu tayangan

Gaji yang diperoleh setidaknya sekitar Rp65 juta hingga Rp1 miliar per bulan. Atau dalam dolar setara dengan USD4.000 hingga USD63.500 per bulan per bulan. YouTube memberikan penghasilan berdasarkan CPM (Cost Per Mille) dan CPC (Cost Per Click).
CPM adalah biaya yang dibayar oleh pengiklan untuk setiap 1.000 tayangan iklan pada video Anda.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/598/3178094//azia_riza-eUz4_large.JPG
Aksi Cukur Pertama Azia Berakhir Mengejutkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/598/3177992//azia_riza-OLkz_large.JPG
Baru Belajar Cukur, Azia Langsung Bikin Tukang Cukurnya Trust Issue!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176815//azia_riza-rtlx_large.jpg
YouTuber Azia Riza Jadi Kasir Warkop, Langsung Getok Harga Rp150.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/33/3176777//azia_riza-R3Wm_large.jpg
Azia Riza Datang ke Warkop Cuma Mau Mie, Eh Malah Ngegombalin Penjualnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/598/3176532//azia_riza-nSTV_large.JPG
Gagal Fokus Jadi OB, Azia Malah Cari yang Manis-Manis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/33/3175833//azia_riza-SNCz_large.jpg
Ketika Azia Riza Lawan Bocah dalam Lomba 17 Agustus Versi Tempat PS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement