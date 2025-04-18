Berapa Gaji YouTuber 1 Juta Subscriber? Ternyata Segini Nominalnya

JAKARTA - Gaji YouTuber 1 juta subscriber layak diketahui. AdSense juga memutar iklan di antara Shorts yang juga dapat memberikan penghasilan bagi kreator. Salah satu cara termudah untuk membicarakan pendapatan ini adalah dengan membicarakan CPM, atau Cost Per Mille.

Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (18/4/2025), Okezone telah merangkum gaji YouTuber 1 juta subscriber, sebagai berikut.

Gaji YouTuber 1 Juta Subscriber

YouTube adalah platform berbagi video terbesar di dunia, tempat jutaan kreator konten mengunggah video mereka setiap hari. Platform ini memungkinkan penggunanya untuk menghasilkan uang melalui berbagai cara, seperti iklan, sponsor, dan penjualan merchandise. Jumlah subscriber merupakan salah satu faktor yang menentukan seberapa besar potensi penghasilan sebuah channel.

Bagian terbesar dari penghasilan seorang YouTuber biasanya berasal dari iklan yang ditampilkan di video mereka melalui program Google AdSense. Penghasilan ini bergantung pada berbagai faktor, seperti jumlah tayangan video, jenis iklan, dan durasi tontonan. Tarif iklan bisa sangat bervariasi, biasanya dihitung per seribu tayangan

Gaji yang diperoleh setidaknya sekitar Rp65 juta hingga Rp1 miliar per bulan. Atau dalam dolar setara dengan USD4.000 hingga USD63.500 per bulan per bulan. YouTube memberikan penghasilan berdasarkan CPM (Cost Per Mille) dan CPC (Cost Per Click).

CPM adalah biaya yang dibayar oleh pengiklan untuk setiap 1.000 tayangan iklan pada video Anda.