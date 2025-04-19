6 Aplikasi Pinjol Legal Tanpa Pakai NPWP, Mudah dan Cepat Cair

JAKARTA - Aplikasi pinjaman online (pinjol) legal tanpa pakai NPWP, mudah dan cepat cair. Pinjol legal adalah perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak hanya memiliki kecepatan pencairan dana yang cepat, tetapi mereka juga memberikan perlindungan hukum bagi penggunanya. Dengan demikian, konsumen merasa aman dan yakin saat melakukan transaksi melalui platform tersebut.

Sekarang ada 6 aplikasi pinjol legal yang memungkinkan pencairan dana tanpa memerlukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ini akan memudahkan bagi orang yang mungkin belum memiliki NPWP tetapi membutuhkan dana dalam situasi mendesak.

Namun, calon peminjam harus tetap berhati-hati saat memilih dan menggunakan layanan pinjaman online, termasuk yang diawasi oleh OJK. Memahami persyaratan, suku bunga yang berlaku, dan kemampuan untuk membayar pinjaman adalah langkah penting sebelum mengajukan pinjaman.

1. Kredivo

Dengan izin dan pengawasan dari OJK, Kredivo adalah pilihan pinjaman online yang terpercaya yang memiliki banyak pilihan, yang memungkinkan pelanggan menyesuaikan pinjaman mereka dengan kondisi keuangan mereka. Keunggulan tambahan adalah persyaratan pendapatan minimum yang cukup rendah, yaitu 3 juta rupiah per bulan, yang memungkinkan pembiayaan untuk lebih banyak kelompok masyarakat.



2. Kredit Pintar

Kredit Pintar, platform pinjaman digital yang dilisensikan dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menawarkan suku bunga yang bersaing, mulai dari 0,83% per bulan, yang membuatnya pilihan yang menarik bagi mereka yang mencari pinjaman dengan biaya yang lebih murah.

Fasilitas pinjaman di platform ini cukup fleksibel. Dengan Kredit Pintar, pelanggan dapat mengajukan pinjaman dengan nominal mulai dari Rp 2 juta hingga Rp 10 juta. Mereka juga dapat memilih jangka waktu pelunasan yang berbeda, mulai dari 6 hingga 12 bulan, sehingga mereka dapat menyesuaikannya dengan kondisi keuangan mereka.

3. Akulaku

Sebagai platform pembiayaan digital yang diakui dan terdaftar di OJK, Akulaku menawarkan solusi finansial dengan suku bunga yang kompetitif, mulai dari 0,88% per bulan. Meskipun suku bunga ini sedikit lebih tinggi, angka ini masih masuk akal di pasar pinjaman online.

Pengguna dapat mendapatkan pinjaman dengan batas antara Rp 2 juta hingga Rp 10 juta melalui Akulaku. Mereka juga memiliki pilihan jangka waktu pembayaran yang fleksibel, mulai dari 6 hingga 12 bulan, yang memungkinkan pelanggan untuk menyesuaikannya dengan kondisi keuangan mereka dan kebutuhan.