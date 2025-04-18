Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

OJK Soroti 20 Pinjol dengan Kredit Macet di Atas 5%

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |21:39 WIB
OJK Soroti 20 Pinjol dengan Kredit Macet di Atas 5%
20 Pinjol dengan Kredit Macet di Atas 5 Persen. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada 20 perusahaan fintech peer-to-peer (P2P) lending atau penyelenggara pinjaman daring (pindar) yang memiliki tingkat risiko kredit macet secara agregat tingkat wanprestasi 90 (TWP90) di atas 5% per Februari 2025.

1. Kredit Pinjol

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman, jumlah tersebut menurun dibandingkan bulan Januari 2025 sebanyak 21 penyelenggara.

“Penurunan jumlah tersebut dikarenakan, antara lain peningkatan kemampuan penyelenggara dalam memfasilitasi penyaluran dana serta peningkatan kualitas proses collection pendanaan yang sedang berjalan,” kata Agusman, dikutip dari Antara, di Jakarta, Jumat (18/4/2025). 

Namun secara industri, TWP90 (tingkat wanprestasi 90) industri fintech lending per Februari 2025 tetap terjaga, yakni pada posisi 2,78% dengan nominal Rp2,22 triliun.

Pendanaan bermasalah tersebut, didominasi oleh borrower dengan rentang usia 19-34 tahun.

Apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya (month to month), TWP90 secara industri tersebut meningkat dari posisi 2,52% pada Januari 2025.

Sedangkan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year), TWP90 Februari 2025 tercatat menurun dari 2,95 persen pada Februari 2024.

2. Risiko Kredit Macet Pinjol Masih Sehat

Dengan perkembangan tersebut, TWP90 secara industri masih dapat dikatakan sehat, sebab belum melampaui batas yang ditoleransi OJK sebesar maksimal 5 persen.

Per Februari 2025, industri fintech lending atau pindar secara agregat mencatatkan laba sebesar Rp233,71 miliar atau tumbuh, dari Januari 2025 yang sebesar Rp152,22 miliar.

Menurut Agusman, pertumbuhan kinerja pindar tersebut menunjukkan masih tingginya demand atau permintaan masyarakat, seiring dengan peningkatan transaksi digital.

Adapun outstanding pendanaan pindar per Februari 2025 tumbuh 31,06% secara tahunan (yoy) menjadi sebesar Rp80,07 triliun, didukung dengan adanya peningkatan outstanding pendanaan kepada sektor UMKM menjadi sebesar Rp1,27 triliun.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/320/3177622//purbaya-UxNE_large.jpg
Purbaya Kritik OJK dan BI: Alat Ukur Likuiditas Perbankan Selama Ini Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176440//kepemilikan_asing_di_pinjol-tXg2_large.jpg
OJK: Kepemilikan Asing di Pinjol Maksimal 85 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176398//data-zoVG_large.png
Update Terbaru Kasus Investree, Tim Likuidasi Verifikasi Data Penagihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176225//bitcoin-w9gZ_large.jpg
Harga Bitcoin Anjlok Imbas Trump Kenakan Tarif 100% ke China, Ancaman atau Kesempatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/278/3176050//obligai-WO0B_large.jpg
Pemda Penerbit Obligasi dan Sukuk Wajib Laporkan Penggunaan Dana Tiap 6 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/278/3176049//ojk-98Kl_large.jpg
Rekening Dana Nasabah Dibobol, OJK: Kerugian Ditanggung Perusahaan Efek
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement