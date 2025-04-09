Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Daftar Pinjol Resmi OJK Tanpa Verifikasi Wajah

Ayu Aulia Rahayu , Jurnalis-Rabu, 09 April 2025 |01:18 WIB
Daftar Pinjol Resmi OJK Tanpa Verifikasi Wajah
Daftar Pinjol (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar Pinjol resmi OJK tanpa verifikasi wajah. Masyarakat kini diimbau untuk waspada terhadap tawaran pinjaman online (pinjol) ilegal yang menjanjikan kemudahan pencairan dana tanpa melalui proses verifikasi wajah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan aplikasi pinjol resmi dan terpercaya tanpa menerapkan verifikasi wajah. 

Pinjaman melalui platform online sering mengalami kendala saat melakukan verifikasi wajah. Salah satu alasan utama pengajuan pinjaman ditolak adalah perbedaan yang signifikan antara foto identitas (KTP) dan kondisi wajah selama proses verifikasi. Hal ini pasti menjadi perhatian bagi calon peminjam yang mengalami kesulitan mendapatkan dana cepat karena proses verifikasi visual ini.

Pentingnya verifikasi wajah adalah langkah pengamanan dalam transaksi pinjaman online, namun sejumlah aplikasi pinjol yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diklaim menawarkan alternatif proses pengajuan yang lebih ringkas. 

Aplikasi-aplikasi ini disebut menghilangkan tahapan verifikasi wajah, dengan tujuan mempercepat proses pengajuan hingga pencairan dana pinjaman kepada pengguna.

Daftar pinjol resmi ojk tanpa perlu verifikasi wajah

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162821/afpi_bantah_jadi_kartel_bunga_pinjol-QIPq_large.png
AFPI Bantah Jadi Kartel: Bunga Pinjol Lindungi Konsumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/622/3160804/pinjol-js4U_large.jpg
Perbedaan Paylater dan Pinjol yang Harus Diketahui, Jangan Asal Pinjam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/455/3156677/pinjol-HQ1C_large.png
96 Pinjol Resmi OJK per Juli 2025, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/622/3153245/pinjol-Bto8_large.png
Daftar Terbaru 96 Pinjol Resmi OJK per Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/622/3144829/pinjol-sZT1_large.jpg
Ini Cara Aman Laporkan Pinjol Nakal ke OJK
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement