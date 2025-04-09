Awas Penipuan, Begini Cara Cek Status KTP Dipakai Pinjol

JAKARTA - Cara yang dapat digunakan untuk memastikan apakah Kartu Tanda Penduduk (KTP) digunakan secara ilegal untuk mengajukan pinjaman online. Kewaspadaan ini penting karena kemungkinan orang yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan data pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP untuk memberikan pinjaman tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Kejahatan siber yang melibatkan penggunaan identitas orang lain, termasuk KTP, untuk mendapatkan pinjaman online ilegal merupakan ancaman serius. Pemahaman mendalam terkait metode pengecekan riwayat pendaftaran KTP pada berbagai platform pinjaman daring adalah langkah preventif.

Lalu, bagaimana cara mengetahui apakah NIK KTP kita disalahgunakan untuk pinjaman online, dan apa yang harus dilakukan jika terbukti? Salah satu cara paling efektif untuk mengecek riwayat pinjaman online yang terhubung dengan KTP adalah melalui layanan SLIK OJK.

1. Aplikasi Cek KTP Online

Salah satu aplikasi untuk memeriksa KTP online yang dirilis pemerintah adalah yang memungkinkan masyarakat untuk memeriksa masa berlaku KTP dan NIK.

Aplikasi ini dapat diunduh di Play Store, dapat memeriksa data pribadi dengan akurasi sekitar 90%. Namun, untuk menghindari kemungkinan kebocoran data pribadi, tidak disarankan untuk digunakan setiap saat.

2. Aplikasi Dataku

Aplikasi Dataku gratis dan dapat diunduh di Play Store, yang memungkinkan masyarakat memeriksa data kependudukan seperti NIK dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara online.