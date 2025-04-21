JAKARTA - Badan Pusat Statistik ( BPS ) mencatat neraca perdagangan barang Indonesia mengalami surplus sebesar USD4,33 miliar pada Maret 2025. Surplus ini terjadi selama 59 bulan berturut-turut.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, nilai surplus ini naik sebesar USD1,23 miliar dibandingkan bulan lalu.
“Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus selama 59 bulan berturut-turut sejak Mei 2020,” kata Amalia dalam konferensi pers Rilis BPS, Senin (21/4/2025).
Menurut Amalia, surplus pada Maret 2025 lebih ditopang surplus komoditas non migas sebesar USD6 miliar, dimana komoditas penyumbang surplus utama adalah lemak dan minyak hewani nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja.