Neraca Dagang RI Surplus USD4,33 Miliar di Maret 2025, Cetak Rekor 59 Bulan Beruntun

JAKARTA - Badan Pusat Statistik ( BPS ) mencatat neraca perdagangan barang Indonesia mengalami surplus sebesar USD4,33 miliar pada Maret 2025. Surplus ini terjadi selama 59 bulan berturut-turut.

1. Nilai Surplus

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, nilai surplus ini naik sebesar USD1,23 miliar dibandingkan bulan lalu.

“Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus selama 59 bulan berturut-turut sejak Mei 2020,” kata Amalia dalam konferensi pers Rilis BPS, Senin (21/4/2025).