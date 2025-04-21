Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Neraca Dagang RI Surplus USD4,33 Miliar di Maret 2025, Cetak Rekor 59 Bulan Beruntun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 21 April 2025 |12:08 WIB
Neraca Dagang RI Surplus USD4,33 Miliar di Maret 2025, Cetak Rekor 59 Bulan Beruntun
Neraca Dagang Surplus (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik ( BPS ) mencatat neraca perdagangan barang Indonesia mengalami surplus sebesar USD4,33 miliar pada Maret 2025. Surplus ini terjadi selama 59 bulan berturut-turut.

1. Nilai Surplus

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, nilai surplus ini naik sebesar USD1,23 miliar dibandingkan bulan lalu.

“Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus selama 59 bulan berturut-turut sejak Mei 2020,” kata Amalia dalam konferensi pers Rilis BPS, Senin (21/4/2025).

Menurut Amalia, surplus pada Maret 2025 lebih ditopang surplus komoditas non migas sebesar USD6 miliar, dimana komoditas penyumbang surplus utama adalah lemak dan minyak hewani nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176476/prabowo_subianto-YXjl_large.jpg
Ada Wakil Dubes RI di China, Dunia Usaha Optimistis Perdagangan dan Investasi Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173693/pelabuhan-gUER_large.jpg
Neraca Perdagangan Indonesia Surplus USD5,49 Miliar di Agustus, 64 Bulan Berturut-turut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/320/3168992/menkeu_purbaya-PQ6y_large.jpg
Menkeu Purbaya Ungkap Alasan Neraca Dagang RI Tetap Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/320/3168456/chile-cP5G_large.jpg
Hubungan Dagang Indonesia-Chile Terus Meningkat, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160375/mendag-mLql_large.jpg
Neraca Perdagangan Surplus 62 Bulan, Ekspor RI Tumbuh 7,7 Persen di Semester I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/320/3159613/neraca_dagang_ri-gCXO_large.jpeg
Neraca Dagang RI Surplus USD4,10 Miliar pada Juni 2025, Catat Rekor 62 Bulan Berturut-turut
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement