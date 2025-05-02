Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IPO, PT Cipta Sarana Medika Tbk Tawarkan Harga Rp132

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 02 Mei 2025 |11:02 WIB
IPO, PT Cipta Sarana Medika Tbk Tawarkan Harga Rp132
IPO, PT Cipta Sarana Medika Tbk Tawarkan Harga Rp132 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Cipta Sarana Medika Tbk yang bergerak dalam bidang pengelolaan aktivitas rumah sakit swasta dengan kode saham DKHH memasuki penawaran umum perdana. Pada IPO ini, PT Cipta Sarana Medika Tbk akan melakukan Initial Public Offering (IPO) dengan melepas sebanyak Rp530 juta saham baru atau 20,78% dari modal ditempatkan dan disetor dengan nilai nominal Rp50. Saham DKHH ditawarkan dengan harga Rp132 kepada masyarakat.

PT Cipta Sarana Medika Tbk juga menerbitkan sebanyak 265 juta Waran Seri I. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dengan harga pelaksanaan Rp155.

1. Jadwal IPO DKHH

Adapun Informasi jadwal pelaksanaan penawaran PT Cipta Sarana Medika Tbk adalah sebagai berikut:

- Tanggal Efektif: 30 April 2025

- Masa Penawaran Umum: 2 – 6 Mei 2025

- Tanggal Penjatahan: 6 Mei 2025

- Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik: 7 Mei 2025

- Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia: 8 Mei 2025

- Awal Perdagangan Waran Seri I: 8 Mei 2025

Akhir Perdagangan Waran Seri I

- Pasar Reguler & Negosiasi: 5 Mei 2026

- Pasar Tunai: 7 Mei 2026

Awal Pelaksanaan Waran Seri I: 10 November 2025

Akhir Pelaksanaan Waran Seri I: 8 Mei 2026

Anda dapat melakukan pemesanansaham DKHH melalui aplikasi MotionTrade pada menu “E-IPO”. Informasi lengkap dapat Anda akses pada link berikut: bit.ly/ipodkhh

 

