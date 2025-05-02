Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

18 Bandara Layani Perjalanan Jamaah Haji 2025 ke Tanah Suci, Soetta Siapkan Terminal Khusus

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 02 Mei 2025 |09:54 WIB
JAKARTA - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) memastikan 18 bandara siap mendukung kesuksesan penyelenggaraan haji 1446 H / 2025 M.  Sebanyak 13 bandara ditetapkan sebagai embarkasi haji atau titik keberangkatan jamaah haji dari Indonesia langsung menuju Arab Saudi.

Sementara itu, 5 bandara InJourney Airports ditetapkan sebagai embarkasi haji antara atau tempat keberangkatan jamaah dari kota asal menuju bandara embarkasi haji.

Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi mengatakan, persiapan sudah dilakukan dari sisi operasional dan pelayanan.

“Mulai 2 Mei 2025, 13 bandara InJourney Airports yang menjadi embarkasi haji siap melayani keberangkatan 204.882 jamaah haji yang tergabung di dalam 435 kloter. Dari sisi operasional dipastikan pengaturan slot time penerbangan haji, dan di sisi pelayanan dipastikan ketersediaan fasilitas serta alur keberangkatan jamaah haji." katanya dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (2/5/2025).

“Koordinasi telah dilakukan dengan seluruh pihak, dan kami juga memohon dukungan serta doa dari seluruh masyarakat agar keberangkatan jemaah haji  ke tanah suci melalui bandara embarkasi dapat berjalan dengan baik,” sambungnya.

1. Keberangkatan Jamaah Haji 2025

Berdasarkan koordinasi para stakeholders, ditetapkan jamaah haji yang berangkat ke tanah suci melalui 10 bandara embarkasi akan menjalani proses keimigrasian, kepabeanan, kekarantinaan, serta pemeriksaan keamanan di asrama haji, yakni jamaah yang berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Juanda Surabaya, Sultan Hasanuddin Makassar, Kualanamu Deli Serdang, SAMS Sepinggan Balikpapan, Hang Nadim Batam, Zainuddin Abdul Majid Lombok, Adisumarmo Solo, Syamsuddin Noor Banjarmasin dan Kertajati Majalengka.

Sementara jamaah haji melalui 3 bandara embarkasi menjalani progres kemigrasian, kekarantinaan, serta pemeriksaan keamanan barang bawaan kabin di asrama haji, dan proses kepabeanan di bandara, yakni jemaah yang berangkat dari Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh, Minangkabau Padang dan Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

“Di asrama haji, InJourney Airports menyiagakan personel aviation security serta mesin x-ray dan handheld metal detector (HHMD) untuk pemeriksaan keamanan sebelum jemaah haji menuju bandara embarkasi,” ujar Faik Fahmi.

Adapun 5 bandara InJourney Airports yang menjadi embarkasi haji antara adalah Radin Inten II Lampung, Fatmawati Soekarno Bengkulu, Sultan Thaha Jambi, Depati Amir Pangkalpinang dan Pattimura Ambon.

 

