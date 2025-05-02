Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

OJK Optimistis Target Literasi dan Inklusi Keuangan Tercapai Sebelum 2029

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 02 Mei 2025 |22:42 WIB
OJK Optimistis Target Literasi dan Inklusi Keuangan Tercapai Sebelum 2029
BPS dan OJK Target Literasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan target besar untuk peningkatan literasi dan inklusi keuangan nasional, seiring dengan hasil positif dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dirilis Jumat (2/5/2025).

1. Target Literasi

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi menjelaskan bahwa arah pembangunan jangka menengah nasional sudah menetapkan target jelas untuk indeks literasi dan inklusi keuangan.

“Kalau kita lihat ya, target bagi literasi dan inklusi keuangan itu disebutkan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 sampai Tahun 2029,” ujar Friderica yang kerap disapa Kiki itu. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181141/bos_ojk-luo1_large.PNG
Kinerja Pasar Modal Moncer, Bos OJK: IHSG Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180349/ojk-ljGL_large.png
OJK Usul Kebijakan Hapus Kredit Macet UMKM Kembali Diberlakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178491/ojk-btAY_large.jpg
Bos OJK soal Efek Dana Rp200 Triliun Purbaya: Kredit Naik dan Bunga Bank Himbara Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177993/ojk-si4O_large.jpg
Perpres Karbon Baru Terbit, OJK Sebut Bisa Tingkatkan Likuiditas Transaksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/470/3177788/kpr-O6nN_large.jpg
Purbaya Sebut SLIK Hambat KPR, OJK: Bukan Penentu 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177701/ojk-vkdm_large.jpg
OJK Minta Fintech hingga Bank Berantas Rentenir, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement