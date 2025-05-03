Kenapa Harga BBM di Iran Paling Termurah di Dunia?

Kenapa harga BBM di Iran menjadi yang terendah di dunia? (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Kenapa harga BBM di Iran menjadi yang terendah di dunia? Iran kembali mencatatkan posisi sebagai negara dengan harga bahan bakar minyak terendah di dunia.

Berkat dukungan besar dari pemerintah, harga bensin di negara ini hanya sebesar USD0,029 atau sekitar Rp482 per liter (dengan kurs Rp16.611 per USD), jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata harga global.

Subsidi energi adalah salah satu alat utama yang digunakan Pemerintah Iran untuk mempertahankan stabilitas ekonomi domestiknya, terutama di tengah tekanan yang diakibatkan oleh sanksi internasional yang berkepanjangan.

Dilansir dari berbagai sumber, meskipun ekspor minyak terhalang dengan ketat, pemerintah Iran tetap berkomitmen untuk "berderma" kepada warganya melalui bantuan subsidi yang sangat besar di sektor energi, khususnya bahan bakar minyak. Tindakan ini menarik perhatian dunia, mengingat banyak negara lain memilih untuk mengurangi subsidi akibat tantangan fiskal.