Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kenapa Harga BBM di Iran Paling Termurah di Dunia?

Rahma Anhar , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |19:10 WIB
Kenapa Harga BBM di Iran Paling Termurah di Dunia?
Kenapa harga BBM di Iran menjadi yang terendah di dunia? (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kenapa harga BBM di Iran menjadi yang terendah di dunia? Iran kembali mencatatkan posisi sebagai negara dengan harga bahan bakar minyak terendah di dunia.

Berkat dukungan besar dari pemerintah, harga bensin di negara ini hanya sebesar USD0,029 atau sekitar Rp482 per liter (dengan kurs Rp16.611 per USD), jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata harga global.

Subsidi energi adalah salah satu alat utama yang digunakan Pemerintah Iran untuk mempertahankan stabilitas ekonomi domestiknya, terutama di tengah tekanan yang diakibatkan oleh sanksi internasional yang berkepanjangan.

Dilansir dari berbagai sumber, meskipun ekspor minyak terhalang dengan ketat, pemerintah Iran tetap berkomitmen untuk "berderma" kepada warganya melalui bantuan subsidi yang sangat besar di sektor energi, khususnya bahan bakar minyak. Tindakan ini menarik perhatian dunia, mengingat banyak negara lain memilih untuk mengurangi subsidi akibat tantangan fiskal.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181439//bbm-4NKT_large.jpg
Harga BBM Terbaru per 5 November 2025, Ada yang Naik dan Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181232//spbu_pertamina-PLb6_large.jpg
Daftar Terbaru Harga BBM Hari Ini 4 November 2025, dari Pertamina hingga Shell
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181220//bbg-af2P_large.jpg
Konversi BBM, Bagaimana Ekosistem Transportasi BBG di Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181134//wamensos_soal_penyaluran_bbm_subsidi-AIdC_large.jpg
Wamensos: Penyaluran Subsidi BBM dan Listrik Bakal Gunakan Face Recognition
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181080//bbm_pertamina-PiJN_large.jpg
Pertamina Jamin Stok BBM Aman Usai Truk Tangki Terbakar di Cianjur 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3180938//bbm-1WUT_large.jpg
Soal Isu Pertalite Bercampur Air di Jatim Dicurigai Ada Rekayasa, Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement