Jaga Distribusi BBM dan LPG, 70 Kapal Pertamina Dipantau Real Time

JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga mengintegrasikan sistem monitoring armada kapal berbasis teknologi Smartship dalam pengelolaan distribusi energi. Hingga saat ini, sebanyak 70 kapal telah terhubung dalam sistem tersebut, sehingga memungkinkan pemantauan operasional kapal secara real-time dari pusat monitoring di darat.

Direktur Armada Logistik PT Pertamina Patra Niaga, Arif Yunianto, mengatakan digitalisasi monitoring armada dilakukan untuk mendukung efisiensi operasional serta menjaga keandalan distribusi energi ke berbagai wilayah Indonesia.

“Pemanfaatan sistem monitoring terintegrasi memungkinkan kami memantau pergerakan kapal, kondisi operasional, hingga faktor eksternal seperti cuaca secara real-time. Hal ini membantu memastikan armada dapat beroperasi lebih efisien sekaligus menjaga kelancaran distribusi energi nasional,” ujar Arif, Selasa (17/3/2026).

Sistem Smartship merupakan sensor berbasis Internet of Things (IoT) yang dipasang pada kapal untuk mengirimkan data operasional secara berkelanjutan ke pusat monitoring. Melalui sistem tersebut, perusahaan dapat memantau berbagai parameter operasional kapal, mulai dari posisi dan rute pelayaran, kondisi cuaca, hingga indikator operasional seperti kecepatan rendah (slow speed) yang berpengaruh terhadap efisiensi pelayaran.

Dari total 70 kapal yang telah terintegrasi, sebanyak 22 kapal di antaranya telah dilengkapi teknologi monitoring yang lebih canggih sehingga mampu memantau data operasional secara lebih komprehensif, mulai dari navigasi kapal, performa mesin, hingga aktivitas kargo dan bunker. Ke depan, Pertamina Patra Niaga akan terus menambah jumlah kapal yang dilengkapi teknologi tersebut.

Selain meningkatkan visibilitas operasional, data yang dihasilkan dari sistem monitoring juga dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan preventive maintenance, sehingga potensi gangguan operasional dapat diidentifikasi dan diantisipasi lebih dini.