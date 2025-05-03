3 Fakta APBN Tekor di Maret 2025

JAKARTA - Kementerian Keuangan melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp104,2 triliun atau 0,43 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Maret 2025.

Namun, pendapatan negara tercatat sebesar Rp516,1 triliun atau 17,2 persen dari target sebesar Rp3.005,1 triliun.

Berikut fakta APBN tekor di Maret 2025 yang dirangkum Okezone, Sabtu (3/5/2025):

1. Pendapatan Negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pendapatan negara naik hingga Rp200 triliun dari sebelumnya Rp316,9 triliun di bulan Februari 2025 berkat salah satunya penerimaan pajak.

"Jadi dalam waktu satu bulan Maret saja pendapatan negara mengalami kenaikan Rp200 triliun sendiri. Ini terlihat dari di pajak Rp187 triliun naik ke Rp322,6 triliun,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi April 2025.