Berapa Gaji Marc Klok di Persib Bandung? Ternyata Segini Kisarannya

JAKARTA – Berapa gaji Marc Klok di Persib Bandung menarik untuk diketahui. Pada April 2017, Klok memulai kariernya di Indonesia dengan bergabung bersama PSM Makassar, tampil impresif, dan mencetak 14 gol dalam 83 pertandingan.

Dia mencetak gol pertamanya melalui tendangan penalti saat Indonesia mengalahkan Kuwait 2–1 dalam Kualifikasi Piala Asia 2023. Berdasarkan garis keturunan tersebut, Klok memperoleh kewarganegaraan Indonesia pada November 2020.

Dilansir dari berbagai sumber pada Sabtu (2/5/2025), Okezone telah merangkum gaji Marc Klok di Persib Bandung, sebagai berikut.

Gaji Marc Klok di Persib Bandung

Gaji Marc Klok di Persib Bandung untuk musim 2024/2025 diperkirakan mencapai Rp6,1 miliar per musim, menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di BRI Liga 1.

Sebagai gelandang tengah, Klok telah menjadi pilar penting dalam skuad Persib sejak bergabung pada 30 Juni 2021. Kontraknya dengan klub ini berlangsung hingga 31 Desember 2025.