HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Kekayaan Pesepakbola Terkaya Dunia Faiq Bolkiah, Lawan Persib Bandung di 16 Besar ACL 2 2025-2026

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |21:05 WIB
Segini Kekayaan Pesepakbola Terkaya Dunia Faiq Bolkiah, Lawan Persib Bandung di 16 Besar ACL 2 2025-2026
Segini kekayaan pesepakbola terkaya dunia Faiq Bolkiah, lawan Persib Bandung di 16 besar ACL 2 2025-2026. (Foto: Okezone.com/Instagram/@fjefrib)
A
A
A

JAKARTA - Segini kekayaan pesepakbola terkaya dunia Faiq Bolkiah, lawan Persib Bandung di 16 besar ACL 2 2025-2026. Faiq Bolkiah merupakan salah satu pemain Ratchaburi FC, klub dari Thailand.

Faiq merupakan seorang putra dari salah satu Pangeran Brunei Darussalam, Abdul Jefri Bolkiah.

Artinya, pemain bernomor punggung 77 di Ratchaburi FC ini juga merupakan keponakan dari Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah. Sebagai keturunan kerajaan, sangat wajar jika pemain yang pernah menimba ilmu di Akademi Chelsea itu memiliki harta melimpah di usianya yang terbilang muda.

Dirinya memiliki total kekayaan mencapai Rp287 triliun. Meski demikian, Forbes tidak memasukkan nama Faiq ke dalam daftar pesepakbola terkaya. Ada beberapa kriteria yang ditetapkan oleh majalah tersebut.

Memiliki harta kekayaan melimpah ternyata tidak membuat seorang pesepakbola memiliki karier yang bagus. Faiq memang telah sejak dini menimba ilmu si kulit bundar di Tanah Inggris.

Bahkan, pemain yang biasa berposisi sebagai winger kiri itu sempat bermain di akademi kenamaan, seperti Newbury, Southampton, dan Chelsea. Namun, selepas tak lagi di Leicester, karier Faiq di dunia si kulit bundar pun semakin tidak jelas.

Dirinya sempat bermain di klub sepak bola di kampung halaman Cristiano Ronaldo, Marítimo. Setelah itu, Faiq memutuskan untuk berkarier di Liga Thailand dan bermain bersama klub Chonburi FC pada Desember 2021.

 

Halaman:
1 2
