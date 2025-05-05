Gaji ke-13 PNS 2025 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dengan Besaran Rinciannya

JAKARTA – Gaji ke-13 kapan cair? Ini jadwal lengkap dengan besaran rinciannya. Kabar perihal gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) selalu ditunggu-tunggu. Para PNS dan pensiunan akan menerima gaji ke-13 sebagai bonus dari pemerintah setiap tahun.

Gaji ke-13 ini diberikan sebagai penghargaan atas kinerja dan pengabdian selama satu tahun. Tujuannya adalah untuk membantu aparatur negara memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Komponen dalam gaji ini meliputi gaji pokok pensiun, tunjangan keluarga, hingga tunjangan pangan.

“Gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah yaitu pada bulan Juni tahun 2025," ujar Presiden Prabowo Subianto dikutip dari laman KemenpanRB, Senin (5/5/2025).

Presiden Prabowo menyatakan bahwa mobilitas dan konsumsi masyarakat akan meningkat menjelang libur idul fitri dan tahun ajaran baru, ia berharap dengan adanya kebijakan gaji ke-13 di tahun 2025 ini, dapat meningkatkan daya beli dan mendukung perekonomian.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025, pencairan gaji ke-13 dijadwalkan dimulai pada awal Juni 2025. Namun, jadwal pencairan dapat bervariasi di setiap instansi, tergantung pada kesiapan administrasi masing-masing daerah. Beberapa daerah mungkin dapat mencairkan lebih awal, sementara yang lainnya kemungkinan baru akan menyalurkan gaji ke-13 pada Minggu kedua bulan Juni 2025.

Besaran Gaji ke-13

Besaran gaji ke-13 bervariasi tergantung pada jabatan, tingkat pendidikan, dan masa kerja pegawai. Berikut beberapa contoh nominalnya:

1. Pimpinan Lembaga Nonstruktural

- Ketua/kepala: Rp31.474.800

- Wakil ketua: Rp29.665.400

- Sekretaris: Rp28.104.300

- Anggota: Rp28.104.300

2. Pejabat Pimpinan Tinggi

- Eselon I: Rp24.886.200

- Eselon II: Rp19.514.800

- Eselon III: Rp13.842.300

- Eselon IV: Rp10.612.900