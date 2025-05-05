Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gaji ke-13 PNS 2025 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dengan Besaran Rinciannya

Beby Apriliani , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |13:35 WIB
Gaji ke-13 PNS 2025 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dengan Besaran Rinciannya
Gaji ke-13 PNS 2025 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dengan Besaran Rinciannya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Gaji ke-13 kapan cair? Ini jadwal lengkap dengan besaran rinciannya. Kabar perihal gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) selalu ditunggu-tunggu. Para PNS dan pensiunan akan menerima gaji ke-13 sebagai bonus dari pemerintah setiap tahun.

Gaji ke-13 ini diberikan sebagai penghargaan atas kinerja dan pengabdian selama satu tahun. Tujuannya adalah untuk membantu aparatur negara memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Komponen dalam gaji ini meliputi gaji pokok pensiun, tunjangan keluarga, hingga tunjangan pangan.

“Gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah yaitu pada bulan Juni tahun 2025," ujar Presiden Prabowo Subianto dikutip dari laman KemenpanRB, Senin (5/5/2025).

Presiden Prabowo menyatakan bahwa mobilitas dan konsumsi masyarakat akan meningkat menjelang libur idul fitri dan tahun ajaran baru, ia berharap dengan adanya kebijakan gaji ke-13 di tahun 2025 ini, dapat meningkatkan daya beli dan mendukung perekonomian.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025, pencairan gaji ke-13 dijadwalkan dimulai pada awal Juni 2025. Namun, jadwal pencairan dapat bervariasi di setiap instansi, tergantung pada kesiapan administrasi masing-masing daerah. Beberapa daerah mungkin dapat mencairkan lebih awal, sementara yang lainnya kemungkinan baru akan menyalurkan gaji ke-13 pada Minggu kedua bulan Juni 2025.

Besaran Gaji ke-13

Besaran gaji ke-13 bervariasi tergantung pada jabatan, tingkat pendidikan, dan masa kerja pegawai. Berikut beberapa contoh nominalnya:

1.      Pimpinan Lembaga Nonstruktural

-          Ketua/kepala: Rp31.474.800

-          Wakil ketua: Rp29.665.400

-          Sekretaris: Rp28.104.300

-          Anggota: Rp28.104.300

2.      Pejabat Pimpinan Tinggi

-          Eselon I: Rp24.886.200

-          Eselon II: Rp19.514.800

-          Eselon III: Rp13.842.300

-          Eselon IV: Rp10.612.900

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180363/pns-QvEt_large.jpeg
Kenaikan Gaji Pensiunan PNS 2025, Cek Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178652/pns-0wLr_large.jpeg
Cara dan Syarat Mencairkan Dana Pensiunan PNS di Taspen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178657/pns-9pjm_large.jpg
Cara Hitung Dana Pensiunan PNS Sesuai Masa Kerja, Cek di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179322/pns-FNXP_large.jpg
Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan di 2025, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179294/menteri_esdm_bahlil-WRL9_large.jpg
Bahlil Sebut Tukin ASN ESDM Naik 100 Persen, Ini Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177891/pns-IPt4_large.jpeg
Gaji Pensiunan PNS 2025 Naik Atau Tidak? Ini Faktanya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement