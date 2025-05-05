Advertisement
HOT ISSUE

Ternyata Segini Kisaran Gaji Bripda Putri KW, Pebulutangkis Indonesia yang Masih Bertugas di Polda Metro

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |19:05 WIB
JAKARTA – Ternyata segini kisaran gaji Bripda Putri KW, pebulutangkis Indonesia yang masih bertugas di Polda Metro. Putri KW bertugas di Subdit Dalmas Dit Samapta Polda Metro Jaya dengan peran sebagai tim negosiator.

Prestasi internasionalnya mendapat apresiasi dari pihak kepolisian yang mengakui dedikasi Putri dalam mengharumkan nama bangsa sekaligus menjalankan tugasnya sebagai Polwan. Salah satu kemenangan bersejarahnya diraih di Korea Masters 2024. Putri KW berhasil menaklukkan wakil China, Han Qian Xi, dengan kemenangan dua gim langsung, 21–14 dan 21–14, dalam waktu hanya 39 menit.

Dilansir dari berbagai sumber pada Senin (5/5/2025), berikut ini adalah kisaran gaji Bripda Putri KW yang telah dirangkum Okezone.

Gaji Bripda Putri KW

Sebagai anggota Polri dengan pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda), Bripda Putri menerima gaji pokok yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001.

Gaji pokok untuk pangkat Bripda berkisar antara Rp2.272.100 hingga Rp3.733.700 per bulan, tergantung pada masa kerja dan golongan. Selain gaji pokok, Bripda Putri juga menerima berbagai tunjangan, antara lain:

- Tunjangan suami/istri: 10 persen dari gaji pokok

- Tunjangan anak: 2 persen dari gaji pokok untuk setiap anak, maksimal dua anak

 

