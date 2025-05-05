MNC Sekuritas Salurkan Donasi Investor MotionTrade ke Baznas untuk Dukung Layanan Kesehatan

BEKASI - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk.

MNC Sekuritas merupakan perusahaan penyedia layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap dan didukung dengan aplikasi online trading yaitu MotionTrade. Sejalan dengan prinsip keberlanjutan, MNC Sekuritas menginisiasi beberapa program Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

1. MNC Sekuritas dan Baznas

MNC Sekuritas bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyalurkan bantuan donasi kesehatan kepada masyarakat Pantai Bahagia, Muara Gembong Kabupaten Bekasi, yang memerlukan perhatian khusus di bidang medis pada Selasa (29/4/2025).

Adapun dana yang berhasil dikumpulkan berasal dari para investor pengguna aplikasi MotionTrade melalui fitur Zakat/Infak pada periode 13–21 Maret 2025 ditambah kontribusi langsung dari komisi transaksi nasabah syariah MNC Sekuritas selama periode tersebut.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina dalam keterangan tertulisnya menyampaikan rasa terima kasih atas partisipasi aktif para investor MotionTrade dan berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan. Melalui kerja sama ini, bantuan yang terkumpul digunakan untuk kegiatan pemeriksaan kesehatan, pemberian obat-obatan, serta pendampingan medis bagi warga setempat.

“Kami percaya bahwa kesuksesan di dunia pasar modal harus diiringi dengan kontribusi sosial nyata. Kolaborasi dengan BAZNAS ini menjadi wujud kepedulian kami dan para investor terhadap sesama, terutama mereka yang berada di daerah dengan fasilitas kesehatan terbatas,” tulis Susy.