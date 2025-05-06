Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kepala BGN Curhat Seluruh Pegawai Badan Gizi Belum Terima Gaji

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |15:00 WIB
Kepala BGN Curhat Seluruh Pegawai Badan Gizi Belum Terima Gaji
Kepala BGN Curhat Seluruh Pegawai Badan Gizi Belum Terima Gaji (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengaku pegawai struktural BGN belum menerima gaji hingga saat ini. Menurutnya, pembayaran gaji pegawai struktural BGN akan dirapel bila sudah diterbitkannya payung hukum lembaga tersebut.

Dadan mengatakan, pembayaran gaji pegawai struktural BGN masih menunggu peraturan presiden (perpres). Dia menyampaikan, perpres BGN masih diproses di Sekretariat Negara (Setneg).

"Oh struktural, kalau struktural menunggu Perpres. Perpresnya sekarang sedang di Sekretariat Negara. Jadi kita tunggu Perpres selesai," ujar Dadan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan mengatakan, perpres itu nantinya akan mengatur gaji dan tunjungan kinerja (tukin) para pejabat struktural BGN.

"Hak keuangan dan tunkin itu dikeluarkan lewat Perpres. Nah itu kemarin saya sudah paraf," ucap Dadan

Saat dikonfirmasi dirinya sudah terima gaji, Dadan tidak menjawab detil. Namun, dia menegaskan bahwa tak masalah belum terima gaji, lantaran bisa dirapel.

"Enggak apa-apa, kan (gaji) itu dirapel," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3181973/mbg-BkqX_large.jpg
Koperasi Siap Jadi Pemasok Bahan Baku MBG, Ratusan Miliar Dikucurkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181529/makan_bergizi_gratis-5HuA_large.jpg
Program Makan Bergizi Gratis Dongkrak Sektor Peternakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180714/makan_bergizi_gratis-a2es_large.jpg
Menko Zulhas Klaim MBG Punya Potensi Ekonomi Rp86,35 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180486/wakil_bgn-twJ3_large.jpg
Viral Mobil Berlogo Badan Gizi Nasional Angkut Babi, BGN Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180285/makan_bergizi_gratis-EljB_large.jpg
BGN: Batas Kapasitas Produksi Harian SPPG 3.000 Porsi per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180207/makan_bergizi_gratis-T4A8_large.jpg
BGN Minta Semua SPPG Wajib Patuhi Tata Kelola Program MBG 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement