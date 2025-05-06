Advertisement
HOT ISSUE

Segini Kisaran Gaji Yuran Fernandes di PSM Makassar yang Sindir Liga 1 Indonesia

Wikku D. Nugroho , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |18:46 WIB
Segini Kisaran Gaji Yuran Fernandes di PSM Makassar yang Sindir Liga 1 Indonesia
Segini Kisaran Gaji Yuran Fernandes di PSM Makassar yang Sindir Liga 1 Indonesia. (Foto: Okezone.com/Instagram Yuran)
JAKARTA – Segini kisaran gaji Yuran Fernandes di PSM Makassar yang menyindir Liga 1 Indonesia jadi hal menarik yang akan diulas kali ini.

Media sosial dikejutkan dengan kritik dari Yuran Fernandes. Kapten PSM Makassar itu menyebut bahwa sepak bola Tanah Air berkaitan dengan praktik korupsi yang melibatkan perangkat pertandingan.

Yuran Mengkritik Kualitas Liga 1 dan Kinerja Wasit

Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, @yu4anfernandes, Yuran mengungkapkan bahwa tingkat korupsi dalam sepak bola Indonesia tidak pernah hilang.

Pemain yang turut membawa PSM Makassar menjadi juara Liga 1 musim 2022/2023 itu juga menyampaikan bahwa bagi pemain asing yang serius bermain sepak bola, sebaiknya tidak datang ke Indonesia.

Yuran menyebut bahwa bermain sepak bola di Indonesia cocok bagi pemain yang hanya ingin mencari uang, dan menyebut liga di Tanah Air sebagai tujuan yang "menarik" dalam konteks tersebut.

"Sepak bola di Indonesia hanya candaan. Makanya level dan korupsinya akan tetap sama. Jika Anda ingin menghasilkan uang, Anda bisa datang ke Indonesia. Tapi jika Anda ingin bermain sepak bola serius, lebih baik menjauh dari Indonesia,” tulis Yuran.

Selain mengkritik kualitas sepak bola Indonesia yang kental dengan korupsi, Yuran juga menyindir kualitas wasit dalam laga PSS Sleman vs PSM Makassar beberapa waktu lalu.

“Semua orang bisa lihat apa yang terjadi. Wasit datang ke sini seolah untuk membantu Sleman. Wasit ini tidak layak di Liga 1. Saya harap dia keluar saja hingga Liga 4," ujar Yuran seusai laga.

Kisaran Gaji Yuran Fernandes

Belum diketahui secara pasti nominal gaji yang diterima Yuran Fernandes selama memperkuat PSM Makassar sejak musim 2022 hingga saat ini.

Menurut situs Transfermarkt, Yuran memiliki nilai pasar (market value) saat ini sebesar Rp6,95 miliar. Nilai tersebut meningkat dari Rp3 miliar saat ia pertama kali bergabung dengan PSM Makassar dari klub Torreense.

 

