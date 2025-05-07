Indonesia Paparkan Rencana Tata Ruang Laut di Korsel

JAKARTA - Indonesia memaparkan rencana penataan ruang laut dalam agenda Our Ocean Conference (OOC) ke-10 yang berlangsung di Busan, Korea Selatan.

1. Indonesia Komitmen Selesaikan Penataan Ruang Laut

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kartika Listriana menyebut bahwa di hadapan ratusan negara, Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan penataan ruang laut mulai dari tingkat nasional sampai tingkat provinsi, bahkan sampai di tingkat lokal atau daerah.

Penataan ini mencakup integrasi antara wilayah darat dan laut sebagai langkah strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Penataan ruang ini penting untuk menjaga keseimbangan di mana kegiatan ekonomi harus berjalan berlangsung dengan sustain dan juga inklusif jadi kita membuka seluruh peran stakeholder untuk membangun laut kita untuk sektor kelautan dan perikanan dan juga tentunya tetap berkelanjutan," kata Kartika dalam konferensi pers yang digelar di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

"Rencana tata ruang ini juga menjadi landasan penting karena nanti akan ditetapkan di dalam regulasi sesuai dengan ketentuan yang sudah ada apakah itu di dalam bentuk PP untuk tata ruang nasionalnya kemudian Perpres untuk yang kawasan strategis dan juga mungkin untuk peraturan daerah di tingkat provinsi dan lokal kabupaten kota," jelasnya.