Menaker Minta Maaf soal Kisruh BHR Ojol

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta maaf kepada para pengemudi ojek online (ojol) karena implementasi Bantuan Hari Raya (BHR) yang dinilai belum optimal.

“Saya dan Pak Wamen (Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer) juga mohon maaf kalau BHR kemarin itu belum optimal,” ucap Yassierli di Jakarta, Kamis (8/7/2025).

1. Diskusi soal BHR

Yassierli menjelaskan bahwa diskusi ihwal BHR sudah berlangsung sejak beberapa bulan sebelum Lebaran. Dari berbagai diskusi yang telah dilalui oleh berbagai pemangku kepentingan, lanjut dia, tentu tidak bisa langsung menghasilkan keputusan yang ideal.

“Segala sesuatu itu ada prosesnya,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa esensi dari pemberian BHR adalah kepedulian pada hari keagamaan.

2. Implementasi Kearifan Lokal

Menurut Yassierli, pemberian BHR merupakan implementasi dari kearifan lokal yang tidak dimiliki oleh manajemen perusahaan Barat.

Oleh karena itu, pemberian BHR pun tidak didasari oleh regulasi tertentu, tetapi berlandaskan pada imbauan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik aplikasi ojek online.

“Alhamdulillah, satu langkah sudah berjalan,” ucapnya dikutip Antara