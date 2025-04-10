BHR Ojol Cuma Rp50.000, Grab: Sesuai Arahan Presiden

JAKARTA - Grab buka suara terkait keluhan mitra pengemudi mengenai nominal Bonus Hari Raya (BHR) yang dinilai terlalu kecil.

Menurut Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Munusamy apa yang dilakukan pihaknya sebenarnya sudah sesuai dengan imbauan Presiden Prabowo Subianto, yaitu mempertimbangkan keaktifan dan produktivitas para mitra pengemudi.

"Yang saya ingin tekankan di sini adalah sebetulnya yang telah kami lakukan sudah sesuai dengan apa yang diimbau oleh Presiden, karena yang diberikan adalah namanya Bonus Hari Raya, dengan mempertimbangkan keaktifan mitra," jelasnya saat dijumpai usai rapat evaluasi dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, Kamis (10/4/2025).

1. Sesuai dengan Arahan Presiden

