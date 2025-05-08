Berapakah Gaji YouTuber Pemula? Tepatnya Setelah Mendapat Monetisasi

JAKARTA – Berapakah gaji YouTuber pemula? Tepatnya setelah mendapatkan monetisasi.

Pertanyaan tersebut banyak ditanyakan oleh orang-orang yang hendak mencoba peruntungannya di dunia YouTube. Pada dasarnya, pemula di dunia media sosial tidak akan mendapatkan pendapatan hingga mencapai tahap monetisasi.

Untuk memulai karier di dunia YouTube hingga monetisasi ini bukanlah hal yang mudah, karena ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi.

Syarat monetisasi YouTube saat ini adalah memiliki 500 subscriber dan 3.000 jam waktu tonton dalam 12 bulan terakhir, atau 1.000 subscriber dengan 10 juta penayangan Shorts dalam 90 hari terakhir.

Selain itu, pengguna akun juga harus tinggal di negara/wilayah yang mendukung Program Partner YouTube (YPP), tidak memiliki teguran Pedoman Komunitas, dan akun Google sudah harus memiliki verifikasi 2 Langkah.

Dengan memenuhi syarat-syarat di atas, barulah akun YouTube seseorang dapat mengaktifkan fitur monetisasi dan mulai menghasilkan uang.

Gaji YouTuber Pemula

Lantas, berapa gaji YouTuber pemula yang akunnya baru dimonetisasi? Pada tahap awal, penghasilan masih sangat bergantung pada jumlah penonton, jenis iklan, durasi tontonan, serta lokasi audiens.

Bagi YouTuber pemula, penghasilan per 1.000 tayangan (CPM) biasanya berkisar antara Rp5.000 hingga Rp20.000, tergantung pada niche dan engagement.

Sebagai gambaran, jika seorang YouTuber pemula mendapatkan 10.000 tayangan per bulan dan rata-rata CPM-nya adalah Rp10.000, maka pendapatan kotornya dari iklan hanya sekitar Rp100.000 per bulan.

Jumlah tersebut belum dipotong oleh pembagian pendapatan dengan YouTube, yakni sekitar 45% untuk YouTube dan 55% untuk kreator.

Dengan demikian, di bulan-bulan awal monetisasi, pendapatan seorang kreator kemungkinan masih di bawah Rp1 juta per bulan, bahkan bisa jauh lebih kecil.