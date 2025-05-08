Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Proyek Raksasa Giant Sea Wall Rp800 Triliun Menarik Perhatian Investor Eropa dan Timur Tengah

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |18:39 WIB
Proyek Raksasa Giant Sea Wall Rp800 Triliun Menarik Perhatian Investor Eropa dan Timur Tengah
Menko AHY Ungkap Banyak Investor Melirik Proyek Giant Sea Wall. (Foto: Okezone.com/Kemenko Infra)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa proyek Giant Sea Wall telah menarik minat investor asing. Proyek tanggul laut raksasa yang diperkirakan bernilai Rp800 triliun ini telah mendapat perhatian dari investor di berbagai kawasan, mulai dari Eropa hingga Timur Tengah, yang tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai rencana pembangunan ambisius tersebut.

"Iya, betul. Ini juga banyak yang bertanya, ketika kami bertemu dengan mitra-mitra sahabat dari berbagai negara, termasuk yang ada di Asia, lalu juga di Eropa, dan lain-lain, termasuk Timur Tengah, mereka ingin bertanya dan ingin lebih tahu," kata AHY dalam konferensi pers, Kamis (8/5/2025).

Lebih lanjut, AHY menyebutkan bahwa forum International Conference on Infrastructure merupakan tempat yang tepat untuk menjelaskan prospek proyek unggulan dan prioritas, seperti Proyek Giant Sea Wall, kepada para investor, baik domestik maupun global.

Pada forum ini, pemerintah dapat duduk bersama dengan para investor untuk membahas prospek pembangunan proyek serta mendiskusikan mekanisme kerjasama yang paling tepat, sehingga semua pihak bisa mendapatkan keuntungan yang baik.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181162//ahy-qtJE_large.jpg
AHY Curhat 2 Tahun 'Cikeas Gelap' Setelah Ani Yudhoyono Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181159//ahy-PbjV_large.jpg
AHY Akui Tak Mudah Sandang Nama Besar Yudhoyono: Kadang Getir dan Ingin Protes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181121//menko_ahy_soal_utang_whoosh-n6cO_large.jpg
AHY Sebut Kemungkinan APBN Dipakai Buat Bayar Utang Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178551//pesawat-qre0_large.jpg
Tiket Pesawat Domestik Turun hingga 14% Jelang Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178213//menko_ahy-J4uO_large.jpg
Menko AHY: Utang Whoosh Tak Boleh Hambat Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/470/3178182//ahy-iolV_large.jpg
AHY Buka Suara soal Nasib Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement