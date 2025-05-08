Proyek Raksasa Giant Sea Wall Rp800 Triliun Menarik Perhatian Investor Eropa dan Timur Tengah

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa proyek Giant Sea Wall telah menarik minat investor asing. Proyek tanggul laut raksasa yang diperkirakan bernilai Rp800 triliun ini telah mendapat perhatian dari investor di berbagai kawasan, mulai dari Eropa hingga Timur Tengah, yang tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai rencana pembangunan ambisius tersebut.

"Iya, betul. Ini juga banyak yang bertanya, ketika kami bertemu dengan mitra-mitra sahabat dari berbagai negara, termasuk yang ada di Asia, lalu juga di Eropa, dan lain-lain, termasuk Timur Tengah, mereka ingin bertanya dan ingin lebih tahu," kata AHY dalam konferensi pers, Kamis (8/5/2025).

Lebih lanjut, AHY menyebutkan bahwa forum International Conference on Infrastructure merupakan tempat yang tepat untuk menjelaskan prospek proyek unggulan dan prioritas, seperti Proyek Giant Sea Wall, kepada para investor, baik domestik maupun global.

Pada forum ini, pemerintah dapat duduk bersama dengan para investor untuk membahas prospek pembangunan proyek serta mendiskusikan mekanisme kerjasama yang paling tepat, sehingga semua pihak bisa mendapatkan keuntungan yang baik.