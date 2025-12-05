Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Hashim Peringatkan Dampak Perubahan Iklim: Tanggul Laut Wajib Dibangun

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |20:33 WIB
Hashim Peringatkan Dampak Perubahan Iklim: Tanggul Laut Wajib Dibangun
Hashim soal Tanggul Laut (Foto: Okezone)
JAKARTA - Utusan Khusus Presiden RI bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengingatkan ancaman perubahan iklim semakin mengkhawatirkan. Ia menilai pembangunan tanggul laut raksasa menjadi langkah mendesak untuk melindungi masyarakat dari kenaikan permukaan air laut yang terus meningkat setiap tahun.

Hashim menyebut bahwa dampak perubahan iklim kini semakin parah dan menimbulkan banyak korban, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara tetangga. Menurutnya, kondisi pesisir Pulau Jawa menjadi salah satu contoh ancaman yang nyata.

"Kita bisa lihat ya di Jakarta Utara dan dampak daripada itu banyak rakyat kita yang dari, ya maaf ya, saya kira yang paling kena dampak negatif adalah rakyat kita dari lapisan bawah. Yang melihat setiap tahun, kalau tidak salah naik 2,5 cm atau 5 cm setiap tahun," terangnya pada acara Investing on Climate di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jumat (5/12/2025),.

Dia menegaskan bahwa Indonesia harus segera membangun tanggul laut raksasa untuk melindungi sepanjang pesisir utara Pulau Jawa yang padat penduduk.

 

