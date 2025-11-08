Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dukung Penuh Inisiatif Brasil, RI Serius Selamatkan Hutan Tropis Dunia

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |07:17 WIB
Dukung Penuh Inisiatif Brasil, RI Serius Selamatkan Hutan Tropis Dunia
Dukung Penuh Inisiatif Brasil, RI Serius Selamatkan Hutan Tropis Dunia (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indonesia menegaskan kembali komitmen terhadap aksi iklim global dan menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif Tropical Forests Forever Facility (TFFF) yang diluncurkan oleh Presiden Luiz Inácio Lula da Silva di Belem, Brasil.
 
Hal ini disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo yang mewakili Presiden Prabowo Subianto pada KTT Iklim Belem (Belem Climate Summit) dan Leaders Forum peluncuran TFFF.
 
Dalam pidatonya di forum para pemimpin dunia, Indonesia memuji kepemimpinan Presiden Lula da Silva dalam mendorong mekanisme pembiayaan inovatif untuk konservasi hutan tropis dunia.
 
“Inisiatif ini merupakan langkah penting untuk memperkuat kolaborasi global lintas pemangku kepentingan dalam menjaga hutan tropis atau paru-paru bumi yang sangat vital bagi pencapaian target suhu 1,5°C dan tujuan bersama di bawah Perjanjian Paris,” ujar Hashim dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (8/11/2025).
 
Sebagai negara dengan hutan tropis terluas ketiga di dunia, Indonesia menyambut TFFF sebagai skema pembiayaan berkelanjutan yang memberi insentif langsung bagi upaya konservasi, khususnya yang berbasis masyarakat dan dipimpin oleh komunitas adat.
 
Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan komitmen Indonesia untuk menyamai kontribusi Brasil terhadap TFFF, sebagai wujud nyata solidaritas di antara negara-negara berhutan tropis.
 
Usai sesi pemimpin tersebut, Presiden Lula da Silva menghampiri Utusan Khusus Presiden Indonesia dan menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan dan kehadiran Indonesia. 

Dalam suasana hangat penuh persahabatan, Presiden Lula memberikan pelukan erat kepada Hashim dan menitipkan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia memiliki seorang sahabat di Brasil.
 
Indonesia mendorong negara maju dan para mitra global untuk berpartisipasi aktif mendukung TFFF - tidak hanya melalui pendanaan, tetapi juga dengan transfer teknologi, peningkatan kapasitas, dan berbagi pengetahuan, agar hutan tropis dunia dapat terus memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

 

